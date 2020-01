Laminowanie rzęs - na czym polega i jakie daje efekty?

fot. Adobe Stock

Laminowanie rzęs to zabieg, który poprawia ich kondycję i dodaje objętości. Jest całkowicie bezpieczny i nie niszczy rzęs. Do jego wykonania używa się keratyny, podobnie jak przy regeneracji włosów w salonie fryzjerskim.

Laminowanie rzęs jest polecane przede wszystkim tym kobietom, których rzęsy są cienkie, proste i jasne. Po zabiegu stają się ciemniejsze, widocznie grubsze, podkręcone i uniesione, jak po użyciu zalotki.

Na czym polega laminowanie rzęs?

Zabieg laminowania rzęs trwa około 1,5 godziny i składa się z kilku etapów.

Na samym początku kosmetyczka odtłuszcza rzęsy i nakręca je na silikonowy wałeczek nałożony na górną powiekę. Później nakłada na włoski odżywczy preparat. Po jego wyschnięciu nakłada jest farba (czarna albo brązowa), która nadaje im kolor. Zabieg kończy się nałożeniem keratyny, która utrwala wszystkie etapy.

Efekty po laminowaniu rzęs

Rzęsy stają się mocne, elastyczne, błyszczące i zyskują piękny, głęboki kolor. Keratyna pozostawia na włoskach osłonkę, która chroni je przed działaniem UV, wilgocią i drażniącymi składnikami w kosmetykach.

Warto podkreślić, że efekty są długotrwałe - utrzymują się od 6 do 8 tygodni. To o wiele dłużej niż przy klasycznym przedłużaniu rzęs metodą 1:1. Zabieg nie powinien być wykonywany częściej niż co 2 miesiące.

Co po zabiegu?

Po zabiegu można normalnie malować rzęsy i używać kosmetyków do demakijażu. Chodzenie na basen, siłownię oraz opalanie również nie jest zabronione. Pamiętaj jednak, że przez 24 godziny od laminowania rzęs wchłaniają się poszczególnie preparaty, dlatego lepiej nie narażać ich na kontakt z wilgocią.

Laminowanie rzęs - cena

Laminowanie rzęs kosztuje od 100 do 250 złotych, wszystko zależy od miejsca i standardu salonu.

