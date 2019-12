Korektor pod oczy - 7 najlepszych korektorów maskujących cienie pod oczami

fot. Adobe Stock

Korektor pod oczy nie tylko maskuje cienie pod oczami, sińce i opuchnięte powieki, ale także rozświetla spojrzenie. Potrafi sprawić, że cera zyskuje niesamowity blask, a my wyglądamy bardziej świeżo i młodo.

Pamiętaj, że skóra pod oczami jest kilka razy cieńsza niż na pozostałych częściach twarzy, dlatego wymaga zupełnie innego traktowania. Korektor pod oczy można nakładać palcami lub gąbką do makijażu. Zawsze powinno się to odbywać ruchem wklepującym, nigdy wcierającym, aby nadmiernie nie rozciągać skóry pod oczami.

Poniżej znajdziesz 7 produktów w różnych kategoriach cenowych - wszystkie do kupienia w popularnych drogeriach i perfumeriach (przy każdym z nich notka o dostępnych odcieniach w Polsce).

1. Korektor pod oczy Instant Age Rewind, Maybelline

Jeden z najchętniej kupowanych korektorów. Świetnie maskuje cienie pod oczami i rozświetla. Sprawia, że zmarszczki stają się mniej widoczne.

Aplikator to kwestia sporna - wiele kobiet bardzo docenia to, że do jego nałożenia nie potrzebuje już gąbki do makijażu, a część narzeka na to, że jest wiecznie ubrudzony i wygląda nieestetycznie. My się z nim lubimy.

Dostępne odcienie: Neutralizer, Fair, Light.

2. Korektor pod oczy Perfect Teint Illuminator, Artdeco

Głównym jego zadaniem rozświetlenie. Mimo, że bardzo delikatnie kryje to doskonale maskuje oznaki zmęczenia - skóra wygląda świeżo i promiennie. Z powodzeniem możesz go używać, jeśli chcesz rozświetlić inne partie twarzy np. kości policzkowe czy nos.

Dostępne odcienie: 1 Illuminating Pink, 8 Illuminating Yellow.

3. Korektor pod oczy Bright Future, Sephora

Bardzo rozchwytywany, dlatego wiecznie na półkach brakuje naszego ulubionego odcienia. Ma średnie krycie, więc daje niezwykle naturalne wykończenie. Z powodzeniem radzi sobie nawet z ciemnymi cieniami pod oczami.

Dostępne odcienie:

4. Korektor pod oczy Touche Eclat, YSL

Kultowy i szalenie drogi korektor od Yves Saint Laurent ma mnóstwo zwolenniczek. Dobrze kryje, a jednocześnie jest bardzo lekki. Minus za nieco skomplikowaną numerację kolorów - ciężko się w niej odnaleźć zwłaszcza, że nie zawsze wszystkie odcienie są dostępne.

Co do samych odcieni - bardzo trafione. Większość jest jasna, delikatnie różowa lub żółta.

Dostępne odcienie: 0 Luminous Milk, 01 Rose Lumiere, 1.5 Radiant Silk, 02 Luminous Ivory, 2.5 Luminous Vanilla, 3.5 Luminos Almond, 03 Luminous Peach.

5. Korektor pod oczy Perfecting Concealer, Nude by Nature

Korektor dla wszystkich tych, dla których liczy się dobry skład produktu. Doskonale kryje cienie pod oczami, ukrywa opuchnięcia i przebarwienia, a jednocześnie odżywia skórę dzięki śliwce kakadu, witaminie E, masłu shea i olejowi jojoba.

Dostępne odcienie: 01 Ivory, 02 Porcelain Beige, 03 Shell Beige, 04 Rose Beige, 05 Sand, 06 Natural Beige.

6. Korektor pod oczy Always Fabulous, Bourjois

Korektor do zadań specjalnych. Z powodzeniem możesz go stosować również na innych partiach twarzy - do zamaskowania krostek czy przebarwień. Jest bardzo mocno napigmentowany, a jednocześnie świetnie stapia się z kolorem skóry. Niestety, dostępny tylko w dwóch kolorach - Ivory jest naprawdę jasny, więc idealnie pasuje do urody Polek.

Dostępne odcienie: 100 Ivory, 200 Vanilla.

7. Korektor pod oczy Complete Coverage Serum, Bare Minerals

Ma lekką konsystencję, a jednocześnie świetnie kryje wszelkie niedoskonałości. Jego formuła została wzbogacona o serum przeciwstarzeniowe oparte na komórkach macierzystych bzu, które przeciwdziała powstawaniu cieni pod oczami.

Dostępne odcienie: Fair, Light, Medium.

Dobra rada! Jeżeli chcesz osiągnąć spektakularny efekt, to używaj na co dzień dodatkowo kremu na cienie pod oczami - przy regularnym stosowaniu bedziesz mogła zapomnieć o tym nieestetycznym problemie.

