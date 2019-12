Koreańska pielęgnacja: rytuał 10 kroków

fot. Adobe Stock

Koreańska pielęgnacja szturmem podbiła serca kobiet na całym świecie już kilka lat temu. Świadczy o tym chociażby fakt, że wydany w 2016 roku poradnik "Sekrety urody Koreanek" sprzedawał (i nadal sprzedaje) się jak świeże bułeczki. Nic w tym dziwnego - każda z nas chciałabym móc cieszyć się taką cerą, jaką mogą pochwalić się Azjatki - idealnie gładką i promienną.

Większość z was, nawet ta niezainteresowana tematem jest przeświadczona, że koreańska pielęgnacja to skomplikowany rytuał, który składa się z kilku etapów i całej masy kosmetyków i żeby móc się do niej stosować trzeba mieć sporo wolnego czasu, cierpliwości i... pieniędzy. I tak i nie.

Po pierwsze faktycznie, koreańska pielęgnacja składa się z wielu, bo 10 etapów, ale nie wszystkie musimy wykonywać codziennie. Po drugie mimo, że jest mocno rozbudowana to nie zajmuje więcej niż 10 minut. A po trzecie, kosmetyki, w które trzeba zainwestować są bardzo silnie skoncentrowane, a więc bardzo wydajne - zakup całego zestawu starcza najczęściej na 3-4 miesiące.

10 kroków koreańskiej pielęgnacji

W czym tkwi sekret pięknej cery Koreanek? W dokładnym oczyszczaniu skóry (ten etap składa się aż z 3 kroków). Niestety, Polki traktują ją po macoszemu - zmycie makijażu to często maksimum naszego wysiłku.

Krok 1 - oczyszczanie kosmetykiem na bazie oleju

Wieczorem, codziennie

Pierwszy krok, który ma za zadanie pozbyć się makijażu, nadmiaru sebum i wszelkich zabrudzeń. Tu przyda się nie tylko odpowiednio dobrany do potrzeb skóry olejek (może być wymieszany z hydrolatem), ale również bawełniany wacik. Jak odpowiednio oczyszczać skórę? Wystarczy wetrzeć olejek tak, jak standardowy żel do twarzy, delikatnie wmasować i zmyć bawełnianym wacikiem.

Krok 2 - oczyszczanie kosmetykiem na bazie wody

Rano i wieczorem, codziennie

Drugi etap ma za zadanie domyć resztki zabrudzeń i zmyć olejek, który może blokować wchłanianie się następnych produktów. Najlepiej wykorzystać do tego żel lub piankę.

Krok 3 - peeling

Dowolna pora dnia, 1-2 razy w tygodniu

Regularne złuszczanie martwego naskórka jest niezwykle ważne, jeśli chcemy cieszyć się piękną i gładką skórą. Pamiętaj, że peeling musi być odpowiednio dobrany do potrzeb naszej cery - te delikatne i wrażliwe polubią się z peelingami enzymatycznymi, a te tłuste i mieszane z mechanicznymi lub gommage.

Krok 4 - tonizowanie

Rano i wieczorem, codziennie

Tonik to jeden z tych produktów, o których najczęściej zapominamy przy codziennej pielęgnacji twarzy. To duży błąd, bo to jedyny kosmetyk, który ma tak zbliżone pH do pH naszej skóry.

Tonizowanie znacząco wpływa na prawidłowe jej funkcjonowanie - skóra wraca do naturalnej równowagi i jest przygotowana na kolejny etap w pielęgnacji - nawilżanie. Jak go używać? Wystarczy spryskać nim skórę i pozwolić dać mu się wchłonąć (nie wycieraj go wacikiem). W roli toniku świetnie sprawdzi się również hydrolat.



Krok 5 - esencja do twarzy

Rano i wieczorem, codziennie

Piąty krok rozpoczyna etap nawilżania skóry, Koreanki zaczynają go od nałożenia esencji. Co to takiego? To taki „podkład" pod serum. Ma lekką formułę i płynną konsystencję, a jego głównym zadaniem jest dostarczenie składników odżywczych i nawodnienie skóry.

Krok 6 - serum

Rano, codziennie

Serum to silnie skoncentrowany kosmetyk, który intensyfikuje działanie kremu. Może, ale nie musi pochodzić z tej samej linii co krem. Serum odpowiada na konkretny problem skóry - rozświetla, działa przeciwzmarszczkowo albo regenerująco. W jego składzie najczęściej znajdziesz oleje, ekstrakty z kwiatów i ziół i substancje nawilżające - kwas hialuronowy, koenzym Q10, aloes.

Krok 7 - maseczki

Wieczorem, 2 razy w tygodniu

Koreanki kochają maseczki w płachcie. Jeszcze kilka lat temu znalezienie ich w Polsce graniczyły z cudem, teraz dostaniesz je już w każdej drogerii.

Maska w płachcie to po prostu kawałek tkaniny lub włókna syntetycznego wycięty tak, aby dokładnie przylegać do twarzy i nasączony skoncentrowaną esencją aktywnych składników. Tytułowa „płachta" tworzy barierę, dzięki czemu to co najcenniejsze, nie paruje podczas wchłaniania.

Niestety, mają jedną wadę - są dosyć drogie. Na szczęście istnieje przepis na maseczkę DIY, którą możesz zrobić samodzielnie w domu.

Krok 8 - krem pod oczy

Rano i wieczorem, codziennie

Pielęgnacja skóry wokół oczu to nic zaskakującego. Kosmetyki dedykowane tej partii twarzy mają za zadanie dobrze nawilżać i zapobiegać powstawaniu zmarszczek jednocześnie nie obciążając cienkiej i wrażliwej skóry.

Krok 9 - krem nawilżający

Rano i wieczorem, codziennie

Chyba nie tylko Azjatki nie wyobrażają sobie życia bez kremu nawilżającego. Czy której z was w ogóle przyszło kiedyś do głowy by z niego zrezygnować? Jesteśmy przekonane, że nie. Krem ma nie tylko chronić przed przebarwieniami i fotostarzeniem, ale także opóźniać powstawanie zmarszczek.



Krok 10 - krem SPF

Większość z was pewnie wie, że Koreanki i w ogóle Azjatki nie lubią się opalać. Nie lubią też opalonej skóry - doceniają za to prawdziwie mleczną karnację.

Są na tym punkcie na tyle przewrażliwione, że nie ruszają się z domu bez filtra 50 SPF. Pamiętaj, że tylko właściwa ochrona przeciwsłoneczna pozwoli zachować piękną, młodą skórę na długo. Bierzmy z nich przykład.

