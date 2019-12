Krem pod oczy - jak wybrać ten najlepszy?

fot. Adobe Stock

Skóra wokół oczu i na powiekach to najbardziej wrażliwe i skłonne do podrażnień miejsce na naszej twarzy. Ma słabe z natury włókna kolagenu i elastyny, które decydują o jej jędrności oraz sprężystości, są więc łatwym celem dla promieni UVA i UVB. Przez to, że jest niezwykle cienka, często bywa przesuszona co, niestety, na pierwszy rzut oka nie zawsze jest widoczne (może to uśpić naszą czujność, aby zająć się tym fragmentem skóry nieco dokładniej).

Wszystko to powoduje, że nie tylko pojawiają się nowe zmarszczki, ale i te, które już były są wyraźniejsze i bardziej widoczne. Kremy pod oczy powinno się stosować już od 20. roku życia, wtedy kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki. Tylko, jak wybrać ten idealny?

Na skróty:

Nawet, jeśli skóra pod oczami do pewnego wieku wygląda dobrze, to gwarantujemy, że nim się obejrzysz pojawią się pierwsze problemy. Warto więc zatroszczyć się o kondycję tego obszaru nieco wcześniej.

Wybór kremu musisz zacząć od określenia jakiej natury masz problem - czy skóra jest przesuszona, czy pojawiły się na niej pierwsze zmarszczki, czy ma skłonność do cieni i obrzęków. Jeśli, póki co, żaden z tych mankamentów cię nie dotyczy, dobierz krem pod oczy zgodnie ze swoim wiekiem.

Kremy dla kobiet 20+: twoja skóra potrzebuje przede wszystkim nawilżenia. Choć jest gładka i dobrze napięta, już zadbaj o wzmocnienie warstwy hydrolipidowej naskórka. To na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Kremy dla kobiet 30+: odprężenie to także sposób na zmarszczki mimiczne. Mięśnie powiek wciąż napinają się, co przyspiesza powstawanie bruzd. Szukaj kremów, które je rozkurczają i pobudzają regenerację naskórka.

Kremy dla kobiet 40+: ujędrnianie to twój cel, bo produkcja kolagenu drastycznie spada. Szukaj kremów, które stymulują jego produkcję. Idealnie sprawdza się retinol i witamina C, zwłaszcza w kosmetykach na noc.

Kremy dla kobiet 50+: lekki lifting zapewnią twojej skórze nowoczesne kosmetyki. Potrzebuje ona teraz lepszego napięcia. Takie działanie mają kremy z aktywnymi składnikami, takimi jak koenzym Q10 czy komórki macierzyste.

Kremy dla kobiet 60+: tylko delikatnie skóra dojrzała jest nie tylko cienka i wiotka, ale też wrażliwa. Dlatego w kremach ważne są składniki odmładzające i naprawcze, jednak zawsze w towarzystwie tych o działaniu łagodzącym.

Jest kilka cennych składników, bez których nie może obejść się dobry krem pod oczy. Wystarczy, że dwa z nich znajdą się w twoim produkcie i już możesz uznać go za ten, który powinien działać.

retinol - ma najsilniejsze działanie i niestety, muszą odpuścić go posiadaczki bardzo wrażliwej skóry, wspomaga proces regeneracji naskórka i działa przeciwzmarszczkowo,

kwas hialuronowy - genialnie nawilża i pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny, dzięki czemu działa napinająco i przeciwzmarszczkowo,

witamina E i C - działają rozjaśniająco i wzmacniająco,

kofeina - ujędrnia, stymuluje mikrokrążenie i zmniejsza obrzęki pod oczami,

olej arganowy - nawilża i regeneruje,

koenzym Q10 - chroni przed niszczącym działaniem wolnych rodników i wspomaga regenerację komórek,

świetlik - zawiera kwasy o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, uszczelnia naczynia krwionośne, likwiduje obrzęki i łagodzi oznaki zmęczenia,

peptydy sojowe - wspomagają barierę lipidową skóry, regenerują, odżywiają i natłuszczają,

ekstrakt z zielonej/białej herbaty - odświeża, nawilża, zmniejsza opuchliznę.

Wybrałyśmy 5 produktów o zróżnicowanym działaniu, konsystencji i składach. Aż cztery z nich należą do polskich marek.

Krem pod oczy z ekstraktem z zielonej herbaty Mokosh, cena 119 zł za 30 ml

Zawiera aktywny wyciąg z alg morskich, które zapobiegają rozszerzaniu się naczyń krwionośnych oraz kofeinę stymulującą mikrokrążenie w skórze, dzięki czemu redukuje cienie i opuchnięcia pod oczami. Ekstrakt z zielonej herbaty ma działanie antyoksydacyjne, więc opóźnia oznaki starzenia skóry. Oleje sezamowy, arganowy i kokosowy regenerują i odbudowują zniszczoną skórę i długotrwale ją nawilżają.

Skład: Aqua, Decyl Cocoate, Argania Spinosa Kernel Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Betaine, Isostearyl Isostearate, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Cetyl Ricinoleate, C10-18 Triglycerides, Ascophyllum Nososum (Brown Algae) Extract, Asparagopsis Armata (Red Algae) Extract, Caffeine, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hyaluronic Acid, DehydroaceticAcid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum, Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide.

Koktajl witaminowy IOSSI, cena 98 zł za 10 ml

Serum ma konsystencję lekkiego olejku, więc idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie wieczornej pielęgnacji. Zawiera retinol, więc możesz być pewna, że zmarszczki nie mają z nim żadnych szans. Oprócz tego w składzie pojawia się olejek z pestek cytryny i drzewa herbacianego, po których skóra staje się aksamitnie gładka i miękka.

Skład: Camellia Japonica Seed Oil, Citrus Limon Seed Oil, Squalane, Hydrogenated Farnesene , Rosa Canina Seed Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Avena Sativa Kernel Oil, Triticum Vulgare Germ Oil , Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Salvia Hispanica Seed Oil, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Natural Mixed Tocopherols & Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrogenated Retinol, Salicornia Herbacea Extract, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Lavandula Angustifolia Oil (olejek eteryczny), Boswellia Carterii Oil, Copaifera Reticulata Balsam Extract, Chamomilla Recutita Flower Oil, Aniba Rosaeodora, Geraniol, Limonene, Linalool.

Krem pod oczy arganowy Nacomi, cena 29,99 zł za 15 ml

Dzięki zawartości olejku arganowego (płynnego złota z Maroka) krem dogłębnie nawilża, ujędrnia, koi podrażnioną skórę, wyraźnie spłyca zmarszczki.

Skład: Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetyl Alcohol, Glycerin, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cocos Nucifera Oil, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid.

Krem-maska pod oczy Clochee, cena 120 zł za 15 ml

Krem odżywia i nawilża skórę w okół oczu dzięki komórkom macierzystym jabłka, które chronią przed wpływem czynników zewnętrznych, spowolniają proces tworzenia się zmarszczek i zapobiegają starzeniu się skóry. Cennym dodatkiem jest również ekstrakt z lilii wodnej, który wykazuje działanie nawilżające, ujędrniające, wygładza i relaksuje.

Skład: Aqua, Decyl Cocoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Malus Domestica Fruit Culture Extract, Lecithin, Caffeine, Benzyl Alcohol, Salicylic acid, Sorbic Acid, Xanthan Gum, Linalool, Parfum, Citral.

Krem pod oczy Fermentation Benton, cena 150 zł za 30 ml

Krem opiera się na filtracie z grzyba pleśniowego Galactomyces bogatego w witaminy, aminokwasy, sole mineralne i kwasy organiczne, które znacząco wpływają na naturalne procesy odnowy komórek.

W składzie znajdziemy również ceramidy, które uelastyczniają i ujędrniają skórę, odpowiadają również za delikatne wygładzenie zmarszczek i ochronę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Skład: Galactomyces Ferment Filtrate, Bifida Ferment Lysate, Butylene Glycol, Caprylic /Capric Triglyceride, Glycerin, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Ethylhexanoate, Water, Macadamia Temifolia Seed Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Pentylene Glycol, Rh-Oligopeptide-1,ceramide Np, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Adenosine, Allantoin, Althaea Rosea Root Extract, Betaine, Panthenol, Beta-Glucan, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Zanthoxylum Piperitum Fruit Extract, Pulsatilla Koreana Extract, Usnea Barbata (Lichen) Extract, Sorbitan Stearate.

Krem pod oczy powinniśmy stosować dwa razy dziennie - rano i wieczorem, po dokładnym oczyszczeniu skóry. Może to być ten sam krem, albo dwa różne np. rano rozświetlający a wieczorem silnie nawilżający.

Nakładanie zaczynamy zawsze od zewnętrznego kącika i kierujemy się do wewnątrz - starajmy się nie rozciągać powieki, tylko delikatnie wklepywać krem. Pamiętaj, że krem nakładamy nie tylko pod oczy, ale także na górną powiekę aż po łuk brwiowy.

Nasz trik: krem warto wklepywać palcem serdecznym, bo wtedy siła nacisku jest mniejsza.

Zawsze wtedy, gdy mamy więcej czasu na pielęgnację, warto pomasować powieki: zamykamy oczy i na powiekach kładziemy opuszki palców. Potem bardzo lekko, ruchami okrężnymi masujemy powieki, następnie zataczamy wokół oczu niewielkie kółka. Na koniec delikatnie szczypiemy skórę, zaczynając od wewnętrznego kącika oka. To pobudzi krążenie krwi i dotleni skórę.

Gdy mamy skłonność do opuchnięć można wykorzystać do masażu kosmetyki typu roll-on zakończone chłodną, metalową kuleczką albo wyposażyć się w roller kwarcowy lub jadeitowy.

