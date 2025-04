Była szpiegiem czy ofiarą nieszczęśliwej miłości? Odnalezione po latach listy i pamiętniki odkrywają największą tajemnicę Coco Chanel. On był szarmancki i uwodzicielski. Ona, choć miała wątpliwości, czy powinna zadawać się z Niemcem, nie mogła się mu oprzeć. Trwała wojna. Coco Chanel i baron von Dincklage zostali kochankami. Ich romans był na językach całego Paryża. Czy słusznie oskarżono ją o kolaborację? Czy świadomie związała się z niemieckim szpiegiem? Kim byli jej adoratorzy i jakimi uczuciami obdarzała bliskie jej kobiety? To tylko przedsmak tajemnic projektantki.

Lisa Chaney dotarła do niepublikowanych wcześniej pamiętników i listów miłosnych Chanel. Dzięki nim "Coco Chanel. Życie intymne" to podróż w dotychczas nieznany i niedostępny świat. Zakazana miłość, narkotyki i sekrety artystycznej bohemy.

Autorka książki dzięki niepublikowanym jeszcze nigdzie pamiętnikom i listom miłosnym samej Coco Chanel ukazała nieznany dotąd obraz projektantki: biseksualistki i nie stroniącej od narkotyków kobiety, która oddała się bez reszty zakazanej miłości.

Książka dotyka wielu kontrowersyjnych kwestii, od lat trapiących badaczy biografii Chanel. Jej głównym tematem jest romans Coco z niemieckim szpiegiem, baronem Hansem von Dincklagiem, przez który została oskarżona o kolaborację. Lisa Chaney próbuje rozwikłać zagadkę i dać odpowiedź na pytanie czy oskarżenie to jest słuszne. Zgłębia też tajemnice pozostałych relacji Chanel, zarówno z jej znanymi adoratorami, jak i z otaczającymi ją kobietami.

Poza miłosnymi epizodami, w książce znajdziemy informacje dotyczące pochodzenia Coco, jej dzieciństwa i młodości, a więc wszystkich zdarzeń, które ukształtowały skomplikowaną osobowość tej barwnej postaci w historii mody. Nie są to jednak suche notki biograficzne, rodem z podręcznika do historii. Książkę czyta się lekko i przyjemnie. Dodatkowy walor stanowią cytaty z listów, pamiętników osób, z którymi losy Coco się starły, wzmianki z gazet francuskich czy amerykańskich, cytaty z innych książek o Chanel, którymi przeplatana jest opisywana historia. Nadają one sylwetce Coco nowego wymiaru i przybliżają jej prawdziwą tożsamość, daleką od kreowanego przez nią samą wizerunku.

Książka Lisy Chaney jest z pewnością przełomem w badaniach historii Coco Chanel. Reklamująca się hasłem „Tego nie ma w żadnej innej książce o Coco Chanel” pozycja ma szansę stać się bestsellerem. Dla wielbicielek nieprzemijającego stylu projektantki jest to lektura obowiązkowa! Ci, których zainteresowanie modą jest nieco mniejsze, również znajdą w niej coś dla siebie – fascynującą historię tajemniczej kobiety, która pod powłoką zimnej introwertyczki chowała zupełnie nieznaną światu drugą twarz.