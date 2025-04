Zuzanna Buchwald to polska modelka, która pracowała z największymi domami mody. Na swoim koncie ma współpracę m.in. z Versace, Gucci i Pradą jednak swoją obecność na mapie branżowej zaznaczyła niecodziennym wyznaniem. Modelka zwierzyła się jednemu z amerykańskich magazynów online z tego jak wygląda praca w modzie i z jakimi wiąże się wyrzeczeniami.

Zuzanna Buchwald o życiu modelki

Wschodząca gwiazda modellingu zwierzyła się The Daily Dot, że praca popchnęła ją w stronę anoreksji i bulimii. W związku z tym, że modelki muszą mieścić się w ultra małe ubrania agencje obsesyjnie monitorują wagę swoich podopiecznych. Powiedziała, że dla wielu kobiet utrzymanie idealnej wagi wiąże się z ogromnymi wyrzeczeniami. Młode dziewczyny gdy przytyją chociaż odrobinę są mierzone a agencja udziela im pewnego rodzaju reprymendy.

Moi agenci powiedzieli bym przestała ćwiczyć i jeść. (...) Ta presja spowodowała, że przez 4 lata borykałam się z zaburzeniami odżywiania. (...) Ironicznie, to właśnie wtedy miałam najwięcej zleceń.

- powiedziała w wywiadzie dla The Daily Dot Zuzanna Buchwald

Teraz będąc 28-letnią zdrową kobietą postanowiła otworzyć się i opowiedzieć o swojej historii, która na pewno nie jest odosobniona. Swoimi zwierzeniami chce zwrócić uwagę na to do czego prowadzi niezdrowy tryb życia i presja otoczenia by być piękną i chudą. W końcu zewsząd uderzają w nas zdjęcia smukłych i urodziwych modele, gwiazd i celebrytek.

