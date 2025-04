Twarzą jesiennej kampanii Mohito została piękna Zuzanna Bijoch, nasza topmodelka, mająca na koncie sesje dla domów mody: Gucci, Alexandra McQueena, Prady oraz Dolce & Gabbana. Na zdjęciach wizerunkowych partneruje jej przystojny model - Henning Christiansen. Parę w swoim obiektywie uchwycił Rene Habermacher, który doskonale podkreślił wyjątkowy klimat.

Nasza kolekcja bazuje głównie na eklektycznych połączeniach oraz nawiązaniu do bogactwa i mnogości stylów XX wieku - szczególnie do kobiecych lat 60-tych, kolorowych 70. oraz ulicznego vibe’u lat 90.

– mówi Karolina Sołtan, główna projektantka marki.

My już wybrałyśmy swoje hity z kolekcji. Przede wszystkim bogate futra - niestety mamy do nich ogromną słabość. A do tego wieczorowe kreacje. Doskonale, że sieciówki mają w swojej ofercie bardziej wyrafinowane projekty na wyjątkowe okazje.



#model @bijochzuzanna #mohito #fashion #campaign #backstage Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MOHITO (@mohitofashion) 27 Sie, 2015 o 12:26 PDT

W zastosowanej palecie kolory jesieni mieszają się z mocnymi nadrukami. Winna marsala – okrzyknięta przez Pantone kolorem roku 2015, burgundy, granat i odcienie pomarańczu – od miodowego po musztardowy, doskonale odświeżą naszą garderobę i wprowadzą do niej zmysłową, jesienną nutę. W deseniach rolę główną gra krata, dodająca kobiecym sylwetkom lekkiej nonszalancji.

- dodaje projektantka



Część kolekcji jest już dostępna w salonach stacjonarnych oraz sklepie internetowym marki. Pozostałe będą pojawiać się w sprzedaży sukcesywnie w trakcie trwania całego sezonu.

