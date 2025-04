21-letnia Zuzanna Bijoch to jedna z najbardziej znanych polskich top-modelek, która mimo dużej liczby obowiązków zawodowych często pojawia się w Polsce. W ostatnim czasie paparazzi przyłapali ją w Warszawie, gdy wychodziła z nagrania w programie śniadaniowym.

Zuza tego dnia miała na sobie zestaw, który jest w pewnym sensie cechą rozpoznawczą modelek. Większość z nich na co dzień wybiera rurki i luźne topy, które uzupełniają swetrami oversize, ramoneskami lub luźnymi koszulami. Do tego jedynie trampki lub wygodne botki. To dla nich chwila odpoczynku od efektownych kreacji autorstwa topowych projektantów, wysokich obcasów i mocnego makijażu.

Look w stylu Zuzanny Bijoch

Woskowane rurki znalazłyśmy wśród propozycji z jesienno-zimowej kolekcji marki Zara. Dżinsową koszulę z kieszeniami na wysokości biustu i luźny t-shirt z krótkimi rękawami wypatrzyłyśmy w H&M. Zamszowe botki i pleciony brązowy pasek to najnowsze propozycje ze sklepu popularnej sieciówki Mango. Do tego dodałyśmy jeszcze seksowny koronkowy biustonosz Charlotte Rouge i czarną torebkę na ramię od Gucci. Zdjęcia wszystkich wykorzystanych przez nas ubrań i dodatków znajdziecie oczywiście w naszej galerii!

