SUPER MODELS by L'Oréal Paris Już wkrótce wielki CASTING do programu SUPERMODELKI dla TVP 1 oraz SUPER MODELS by L'Oreal Paris dla SOPHISTI.TV!

Dnia 11 i 12 marca 2010 roku o godz. 13.00 w Złotych Tarasach w Warszawie ul.Złota 59 odbędzie się ostatni i decydujący CASTING do nowego programu TVP 1: SUPERMODELKI!

Specjalnie na tą okazję do Polski przylatują przedstawiciele agencji NEXT MODEL MANAGEMENT z Nowego Jorku.

W tym dniu poznacie jury programu supermodels

Marzy Ci się kariera modelki na miarę Ani Jagodzińskiej? Już wkrótce Twoje marzenie może się spełnić!

Jeżeli masz ukończone 14 lat i co najmniej 1.73 wzrostu zapraszamy na casting!

Koniecznie przeczytaj regulamin castingu

Kandydatki na modelki muszą pamiętać o zabraniu ze sobą butów na wysokim obcasie i ubiorze który nie będzie maskował sylwetki.

Wydrukuj i wypełnij ankietę

SUPERMODELKI SUPER MODELS w TVP1 już w 27 marca !