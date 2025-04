Zofia Maria Ślotała jest aktualnie w ciąży, jednak nie rezygnuje z tego by zawsze wyglądać świetnie. Ostatnio pojawiła się na jednej z konferencji prasowych w doskonałej stylizacji na wiosnę. Seksowne rurki, prosty top, ekstrawagancka marynarka i stylowe dodatki. Jej look to jeden z tych zestawów, którymi warto się zainspirować.

Ubierz się jak Zosia Ślotała

Jak dowiedziała się nasza redakcja, gwiazda miała na sobie żakiet projektu polskiego duetu bizuu, zaś kopertówka to już słynny model SPxHTC od Sabriny Pilewicz. Lakierowana faktura krokodyla to hit! Zosia Ślotała postawiła ponownie na biżuterię Tous. Delikatny naszyjnik i szałowy pierścionek pochodzą z najnowszej kolekcji tego hiszpańskiego brandu. Ceny produktów, które nosi celebrytka znajdziecie w naszej galerii.

Resztę musiałyśmy sobie dopowiedzieć! Dlatego look znanej stylistki uzupełniłyśmy szałowymi sandałkami na obcasie polskiego brandu Loft37, a także ubraniami z sieciówek. Grafitowe rurko pochodzą z F&F, zaś prosty top z H&M. Dopełnieniem całości jest czerwony lakier do paznokci Guerlain o jakże wdzięcznym kolorze "Le Parisienne". Jak wam się podoba?

