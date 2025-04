Już za chwilę do kin trafi "Zoolander 2". Film, który już został okrzyknięty najmodniejszym filmem w historii. Mimo, że jest prześmiewczą komedią to świat mody oszalał na jego punkcie. Produkcja jest kontynuacją hitu z z 2001 roku o tej samej nazwie. Tym razem jednak do Bena Stillera i Owena Wilsona dołączyła sama śmietanka Hollywood. Na ekranie zobaczymy m.in. Penelope Cruz, Justina Biebera, Willa Ferrella, Benedicta Cumberbatcha, Macaulay Culkin, Olivię Moon, Joe Jonasa, Ariane Grande, Millę Jovovich i Susan Sarandon i Alexandra Skarsgaarda.

Zoolander 2 najmodniejszym filmem

Fabuła filmu kręci się wokół 2 najsłynniejszych modeli na świecie - Dereka Zoolandera (Stiller) i jego przyjaciela Hansela (Wilson). Którzy walczą o powrót na szczyt kariery i z...modową konkurecją. Na ekranie zobaczymy pracę podczas sesji zdjęciowych, wybiegów mody, przymiarek i przerysowane kulisy życia prawdziwych gwiazd branży modowej + kilka pościgów. Wszystko okraszone ultra drogimi i modnymi ciuchami, i zniewalającym humorem. Jak się dowiedziałyśmy wiele żartów, które zawarto w scenariuszu zrozumieją tylko ludzie, którzy z branżą modową mają coś wspólnego.

My już nie możemy się doczekać! Dlatego czekając na premierę przygotowałyśmy dla was zestawienie 10 cekawostek o filmie. Zobaczcie!

10 ciekawostek o filmie Zoolander 2

Współautorem scenariusza jest mąż Jennifer Aniston - Justin Theroux. 3 główne role w filmie grane przez Stillera, Wilsona i Ferrella. Cała trójka prawdziwym życiu jest leworęczna. Eddie Murphy bardzo chciał zagrać w filmie - nawet wymyśli dla siebie chwytliwą frazę - "Black Steel" ("Czarna stal"), jednak nie został zaangażowany do projektu. Stephen Hawking był narratorem teaserowego filmiu do Zoolandera 2. Aktor Jonah Hill dostał rolę w filmie jednak zrezygnował z niej na niedługo przed startem produkcji. Na planie aktorzy spędzili 97 dni. Film nagrywany był w Rzymiem m.in. w słynnym studio Cinecittà. Aktorzy wzięli udział w prawdziwym pokazie Valentino na jesień i zimę 2015/2016 - publiczność była zaskoczona i...rozbawiona. W Zoolanderz zobaczycie epizodyczne role gwiazd mody tj. Marc Jacobs, Anna Wintour, Jourdan Dunn, Tommy Hilfiger, Alexander Wang, Kate Moss. Na początku film nazywać się miał "Twolander".

