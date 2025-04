Modowy świat ogarnęła minionkowa gorączka. Tego jeszcze nie było by najwięksi redaktorzy, projektanci i gwiazdy popadły w szał na punkcie jednej bajki. Chodzi oczywiście o zabawną historię Stuarta, Kevina i Boba, czyli tytułowych Minionków. Film wchodzi do kin już dzisiaj, a póki co kolor żółty od niedawna nazywany minionkowym to największy hit sezonu jesień i zima 2015/2016. Nazwa ta została również wpisana w rejestr palety barw!

Reklama

Minionkowy to nowy czarny

Zabawne stworki doczekały się nawet specjalnego wydania magazynu Vogue, gwiazdy noszą ubrania z podobiznami Minionków a szafiarki tworzą stylizacje inspirowane bajką. A wy jak uważacie, też ogarnie was żółte szaleństwo?

Alber Elbaz of Lanvin admits that the Minions - Kevin, Bob and Stuart - are the fashion force behind his entire career! https://www.youtube.com/watch?v=zoblCvqpcq8 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) 22 Cze, 2015 o 2:42 PDT

|Suzy Menkes (Vogue) i Alber Elbaz (Lanvin)|

Ten zabawny trend ma również swoje odzwierciedlenie na pokazach mody. Oczywiście żółty od jakiegoś czasu pojawia się w najnowszych trendach, jednak jeszcze nigdy nie był tak gorący. Mania jaka ogarnęła świat to wyjątkowy przykład trendu, który błyskawicznie zawładnął światową popkulturą.

Minionkowy żółty

Aktualnie można kupić kolekcje inspirowane Minionkami. Nawet najwięksi projektanci dali się pnieść fali. Rupert Sanderson zaprojektował szpilki (zdjęcie poniżej), a Giles Deacon stworzył mini kolekcję składającą się z 6 projektów. Do tego Piers Atkinson, Criminal Damage, Steve J & Yoni P i m.in. Tatty Devine również wykreowali minionkowe hity.

Reklama

Więcej mody na lato 2015:

Z wizytą w showroomie - modne buty

Modna Natalia Klimas - look na co dzień

Owocowe szaleństwo - na lato 2015