Mimo śniegu za oknem zaczynamy nasz wiosenny cykl z modnymi kolorami. Startujemy od wszystkich odcieni słońca. W końcu kolor żółty to jedna z topowych barw sezonu wiosna-lato 2015. Zaznaczamy jednak, że najgorętszym odcienie jest pastelowy. A i ten znalazł się w naszej zakupowej galerii.

Zatem do dzieła!

Modne kolory wiosna 2015: żółty

Redakcyjnym hitem jest żółty płaszczyk jak z pokazu Emilio Pucciego. Podobne wersje znajdziecie w sklepach New Look, Bonprix i Aryton. Do tego proste topy i spódniczki, które stworzą fantastyczne total looki. Podczas naszych wirtualnych zakupów znalazłyśmy również modną sukienkę z drapowaniem od Cherries, ozdobną bluzkę w H&M i boski pluszowy top z F&F. Zobaczcie co jeszcze w tym odcieniu znajdziecie w popularnych sklepach.

