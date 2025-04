Po klasycznej czerni przyszedł czas na szampańskie złoto. W końcu w sylwestra można naprawdę zaszaleć! Mamy dla was mnóstwo propozycji w kolorze złota, które stworzą fantastyczne total looki - tylko dla odważnych lub świetnie uzupełnią klasyczne zestawy, np. małą czarną, czy komplet legginsy i tunika.

Modne złoto na sylwestra i karnawał

W kolekcji Evy Minge znajdziecie dużo złota (tak jak można było się tego spodziewać). New Look, F&F, River Island i Parfois proponują modne torebki i kopertówki, które są niemal niezbędne na każdej imprezie. Do tego złota biżuteria (Parfois, F&F), sukienki, bluzki, koszule i inne dodatki. Reasumując - niech ta noc będzie szampańska w zabawie i...odcieniu.

Modne ubrania i dodatki na sylwestra i karnawał 2015:

