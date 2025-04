Wielkimi krokami zbliżamy się do karnawału 2013, dlatego musimy zaopatrzyć się w odpowiednie błyskotki. Chociaż złoto na ubraniach i w dodatkach jest modne cały rok to na pokazach święciło triumfy właśnie w jesienno-zimowych kolekcjach. W związku z tym wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu najciekawszych, złotych ciuchów i gadżetów.

Naszym największym hitem są złote buty. W połączeniu z czarnymi ubraniami będą wyglądać fantastycznie. Jeśli jednak wasz styl jest bardziej zachowawczy to postawcie na złote dodatki w postaci naszyjnika lub bransoletki. Zobaczcie, co dla was znalazłyśmy.

Zajrzyjcie do naszej galerii ze złotymi ubraniami i dodatkami: