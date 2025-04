Za nami kolejna, wielka impreza w Hollywood. Złote Globy 2014 zostały rozdane wczoraj w słynnym hotelu The Beverly Hotel. Na czerwonym dywanie nie zabrakło wielkich gwiazd, które w większości liczyły na statuetkę. My przyznałyśmy kilka polkowych "statuetek" za najlepszą stylizację z czerwonego dywanu.

Nasza nagroda powędrowała do Cate Blanchett, która w czarnych koronkach wyglądała bosko. Do tego Jessica Chastain, jej ogniste loki i krągłości podkreślone dopasowaną kreacją również zasługują na oklaski. Julie Bowen znana z serialu "Współczesna Rodzina", zachwyciła nas swoją atłasową kreacją od Carlony Herrery, a Kate Beckinsale srebrną suknią od Zuhaira Murada.

Na stylizacyjne pochwały zasługują również starsze aktorki, tj. Helen Mirren, Jessica Lange, czy Emma Thompson, które świetnie dopasowały look do wieku. Ale to nie wszystko! Więcej udanych i tych trochę mniej udanych stylizacji znajdziecie w naszej galerii zdjęć!

