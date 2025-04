Przed wami zimowy must-have. Wybrałyśmy dla was kilkanaście produktów, które naszym zdaniem sprawią, że sezonowe stylizacje będą jeszcze modniejsze. Dużo jest u nas polskich projektantów i niezbędników, które mogą was zainspirować.

Zimowe hity - wybór redakcji

Do naszego must-have trafiły oczywiście buty EMU. Model z najnowszej kolekcji ma zgrabniejszy kształt i usztywnienie, które zapobiegnie rozchodzeniu się butów. Wodoodporne buty tej australijskiej marki to prawdziwy hit. Hit, który nie wyjdzie z mody jeszcze przez wiele lat. Obok nich mamy kozaki polskiej marki Loft37. Ręcznie robione buty rodzimego brandu to gwarancja jakości i designu. Świetnie pasować będą zarówno do sukienek jak i dżinsów.

Do zestawów trafił również srebrny zegarek Pepe Jeans. Model doskonale sprawdzi się również jako świąteczny prezent. Nie mogłyśmy również zapomnieć o czapce - w końcu zimą głowa musi być okryta. A jeśli mamy ją zakrywać to w jak najlepszym stylu. Do sprzedaży trafiła właśnie wełniana czapka z kolekcji "Tango" Roberta Kupisza na rok 2016/2017 - możemy ją mieć już teraz! A jak już przy wełnie jesteśmy to polecam zajrzeć do Just Paul. W zimowej kolekcji znajdziecie fantastyczny i gigantyczny szalik, bez którego ostatnio nie mogę się obejść.

Zimą nie możemy również zapomnieć o futrze. My wybrałyśmy model kamizelki z ekologicznego futerka z nowej kolekcji New Look. Możemy ją nosić na cieńsze płaszcze i kurtki tworząc stylowe warstwy. A, że idą święta pomyślałyśmy o klimatycznym sweterku w skandynawskim stylu. Model, który wybrałyśmy kupicie w sklepach Marks&Spencer.

