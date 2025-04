Kolor zielony kojarzy się nam z wiosną, nowym życiem i spokojem. Więc może te pozytywne skojarzenia i emocje warto przenieść do naszego życie? Jak to zrobić? Wystarczy, że otoczycie się rzeczami w odcieniach zieleni. My oczywiście namawiamy was do modowych zakupów. Nowa bluzka, torebka lub buty zawsze poprawią nastrój! W sklepach znajdziecie bardzo duży wybór różnych elementów garderoby w tym kolorze. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

Jak nosić zielone ubrania i dodatki?

/ONS.pl/kolaż polki.pl/

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że zielony jest trudnym kolorem. Nic bardziej mylnego! Wystarczy go odpowiednio stylizować. Najlepiej wygląda z neutralnymi kolorami - czarnym, szarym, beżowym i białym. Dobrze wypada również w towarzystwie ciepłych brązów i złota. Jeżeli decydujecie się na look z zielonymi elementami, postarajcie się żeby były dominujące. Jak same widzicie na powyższych zdjęciach gwiazdy również kierują się tą zasadą. Dzięki temu wyglądają modnie i stylowo!

