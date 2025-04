Wojskowa zieleń, czyli khaki to hit jesiennych pokazów, ale ten kolor pozostanie z nami na dłużej. Wiosenno-letnie pokazy na przyszły rok również obfitowały w stylizacje w tym odcieniu. Jednak nie martwcie się - moro to nie jedyna wersja tego surowego koloru. Projektanci, a co za tym idzie sieciówki podłapały ten trend i wprowadzają khaki od seksownych jedwabnych koszulek i szortów, przez kurtki, spodnie i na dodatkach kończąc.

Modna zieleń wojskowa - khaki

Kolor zielony wpisuje się w najgłośniejsze tendencje sezonu, jednak trendsetterki powinny skupić swoją uwagę przede wszystkim na tym właśnie odcieniu. Nośmy go w wersji total look, jak na pokazie Balmain, ale również jako modny dodatek, czy uzuepłnienie looku w postaci zielonego makijażu i manicure. Wybór należy do was!

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w kolorach khaki: