Tym razem na warsztat wzięłyśmy boski look z zimowego pokazu Gucci. Włoski dom mody przeszedł samego siebie tworząc niespotykane zestawy, które o dziwo w prosty sposób skopiujecie kupując w znanych sieciówkach. Elegancka bluzka z wielką kokardą i kwiatową aplikacją, plisowana spódnica midi i kontrastujące baleriny w kolorze czerwonym. A do tego delikatny makijaż i masywne pierścienie ozdabiające całe dłonie. Nie bójmy się przepychu nawet na co dzień.

Ubierz się w stylu Gucci

Zieloną koszulą z wyjątkową aplikacją znalazłyśmy w Zarze zaś plisowaną spódnicę za kolano w Mango. Zestaw uzupełniłyśmy prostymi i niedrogimi balerinami z New Yorkera i zestawem pierścionków. Nasze propozycje pochodzą z Claire's (tam znajdziecie boskiego truciciela), New Look i Yes.

|Look z pokazu Gucci zima 2016 - fot. FREE|

Zestaw w stylu Gucci nadaje się zarówno na co dzień jak i do pracy. W końcu odrobina ekstrawagancji nikomu jeszcze nie zaszkodziła. A do tego look wpisuje się w panujący trend - więcej znaczy lepiej. Alternatywa dla tych, które nie lubią minimalizmu. Jak wam się podoba?

