Od kilku dni sklepy obniżają ceny letnich kolekcji. Do zakupowego szału dołączyła Zara ze swoją wyprzedażą. Już teraz w promocyjnych cenach znajdziecie niemal wszystkie elementy kolekcji. Od płaszczy, przez spodnie, sukienki, topy, a na akcesoriach kończąc. I tak marynarka, która jeszcze niedawno kosztowała prawie 400 złotych, teraz można ją dostać za niewiele ponad 200.

Reklama

Zara - wyprzedaż

Ale to nie wszystko! Cierpliwe fashionistki powinny odczekać jeszcze chwilę, bo kolejna fala obniżek cenowych, tym razem "totalna" jest jeszcze przed nami! Problem jedynie w tym, że najbardziej popularne rozmiarówki znikają najszybciej. Jednak za kilka tygodni będzie można kupić szpilki z Zarze za ok. 39 złotych, a bluzki, cz topy za ok. 19 złotych. Któreś z was czekają na ostatnie dni wypzedaży? Czy od razu kupujecie w obawie przed zniknięciem z półek ulubionych hitów?

Reklama

Więcej wyprzedażowych hitów:

W tych sklepach już hulają promocje

20 sukienek z wyprzedaży

Dodatki w promocyjnych cenach

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami Zary z wyprzedaży: