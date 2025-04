Na ten lookbook czekało zapewne wiele z was. Zara prezentuje właśnie swoją wizję wiosny i lata 2015, a co za tym idzie ubrania, które już po trochu trafiają na sklepowe półki. Zatem teraz krótko o tym, co projektanci marki zawarli w najnowszej kolekcji. Ciekawe?

Zara lookbook wiosna-lato 2015

Najbardziej widocznymi trendami są tu lata 70. i styl boho. Ubrania w stylu dzieci kwiatów, sukienki maxi, dzwony, czy kwiatowy wzór to tylko niektóre z wyznaczników. W sklepach dostępne będą również ubrania z bardzo pożądanego w tym sezonie zamszu, oraz te ozdabiane frędzlami. Do tego delikatne szyfony, półprzeźroczyste tkaniny, kamizelki i...buty gladiatorki. Tak wiosną i latem 2015 ten model butów przeżywa swój kolejny renesans.

