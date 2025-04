Niedawno na oficjalnej strony Zary pojawiły się zdjęcia nowej kolekcji. Nie jest to jeszcze oficjalny lookbook wiosenno-letniej linii, a jedynie zapowiedź. Z tego, co można zauważyć, stylizacje przedstawione na fotografiach to looki na pierwsze cieplejsze dni. Modne, pikowane kurtki, cienkie płaszcz, czy przykrótkie spodnie to oznaki nadchodzącego sezonu.

Reklama

Najnowsze propozycje z Zary, to typowe dla marki minimalistyczne kroje i widoczne inspiracje latami 70. Znalazłyście w kolekcji coś specjalnie dla siebie? Bo jak widać ubrania z tej kolekcji Zary są już w sprzedaży i gdyby nie spadł w Polsce śnieg, mogłybyśmy swobodnie nosić te ubrania już teraz. :)

Zobaczcie również:

Reklama

Modne ubrania w zwierzęcy print do -70%

Poznaj kolekcję Violeta by Mango

Zobacz wiosenną kampanię Trussardi

Zajrzyjcie do galerii z nowościami z Zary: