Zara TRF zaprezentowała swoją najnowszą kampanię na jesień 2015. Na pierwszy rzut (nawet nie wprawionego), oka widać, że pierwsze skrzypce grają tu trendy zaczerpnięte z lat 70. Nieodzowny - całoroczny must-have czyli denim występuje tu przede wszystkim w formie spodni. Jednak to nie wszystko. W kolekcji Trafaluc dżins to również płaszcze a nawet buty. Total look jak najbardziej mile

widziany.

Zara kolekcja Trafaluc na jesień 2015

Wśród nowych propozycji tej hiszpańskiej sieciówki ważną rolę odgrywają również płaszcze. Długości maxi są w cenie, jednak kamizelki i lekkie płaszczyki do pupy z tweedu będą wyglądać równie stylowo.

Trzeba przyznać, że nowy lookbook Zary TRF jest bardzo charakterystyczny i na pewno nie każdej przypadnie do gustu. Jednak musicie patrzyć na to w większej perspektywie. Nawet total looki w stylu lat 70. można rozłożyć na czynniki pierwsze i nosić je na własną modłę. A jest naprawdę w czym wybierać.

