Jak widać na załączonych obrazkach, główną rolę jesienią w Zarze TRF odgrywają okrycia wierzchnie. Kolorowe płaszcze, kurtki i poncza to podstawa. Najnowszy lookbook linii Trafaluc od znanej sieciówki zionie smakiem lat 70. Masywne buty, spodnie w kant, proste sukienki i budrysówki to kilka z jej elementów.

Modne stylizacje od Zara TRF

W najnowszych propozycja hiszpańskiej marki nie zabrakło również sportowych naleciałości i ubrań, bez który nie obejdziemy się w mroźne dni. Golfy i ciepłe swetry to rzeczy, które musimy mieć w swojej szafie w tym sezonie. A jeśli chodzi o kolory, to jesień widzimy w mocnych barwach. Czyste odcienie pomarańczu, różu, czy niebieskiego to motywy przewodnie. Podobają się wam?

Zajrzyjcie do galerii z modnymi lookami od Zara TRF: