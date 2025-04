Ola Rudnicka to nasz kolejny powód do dumy. Ta piękna Warszawianka pojawiła się niedawno u Prady, a teraz możemy ją podziwiać w najnowszej kampanii reklamowej Zara TRF. Polka w stylizacjach na początek roku szkolnego prezentuje się fantastycznie, a do tego wiemy, że jesienią modna będzie stylówka na lata 70.

Ola Rudnicka na ZARA TRF na jesień 2014

Młodzieżowa linia TRF ze znanej hiszpańskiej sieciówki przygotowuje się do szkoły. Chociaż jeszcze mamy lato niektórzy już myślą o szkolnych ławach. Zara jesień 2014 widzi w stonowanych kolorach i stylu lat 70. Mamy ogrodniczki, dzwony, kuse sweterki i całą resztę, którą mogłyśmy oglądać w serialu z Milą Kunis i Ashtonem Kutcherem - "Różowych Latach 70." - o właśnie, może to dobry sposób na inspiracje?

