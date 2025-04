Grunge jest wciąż na topie. Z wielkim hukiem powraca w jesienno-zimowych zestawieniach. Zara przygotowała właśnie specjalny lookbook - edytorial, w którym miksuje ciuchy w tym stylu. Oczywiście bazą jest tu denim a przede wszystkim kurtka z naszywkami. Ten element jest chyba najbardziej charakterystycznym dla tego trendu. Oprócz tego w łaski powracają długie płaszcze - te do ziemi nie jedynie za kolano.

Reklama

Modne gurnge w najnowszych propozycjach z Zary

Sieciówka proponuje kilkanaście looków, w których znajdujemy klasyczne - grunge'owe kawałki. Mamy to wszechobecną kratę, wcześniej wspomniane płaszcze maxi i denim. Miłośniczki tego stylu zaopatrzyć się również powinny w koronki i transparentności. Bowiem kwintesencją tego stylu było i jest nadal przełamywanie konwencji. Eleganckie i kobiece sukienki ozdobione koronką łączymy z długą tweedową marynarką. Jeśli dżinsy to wykończone poszarpaną krawędzią. Jeśli sweter to koniecznie z ozdobnikami i kołnierzem - golfem. Podoba się wam?

Reklama

Więcej hitów na jesień:

Kozaki na płaskiej podeszwie - nasz hit 11 modnych kożuchów na mroźne dni Przegląd modnych golfów - zobacz, jak je nosić