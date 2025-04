Zara, jak na dobrze działającą sieciówkę przystało co i rusz inspiruje swoje klientki. Tym razem pokazała lookbook na wieczorne wyjścia, czyli jak modnie wyglądać w okresie przedświątecznym i karnawałowym. Marka stawia przede wszystkim na czerń i granat. To one będą bazą klimatycznych stylizacji na Wigilię, czy gwiazdkowe spotkania ze znajomymi.

Modne stylizacje na wieczór od Zary

Marka stawia na niewymuszoną elegancję. Nonszalanckie zestawienia z białą koszulą, a do tego proste sukienki z delikatnym metalikiem. Wszystko mimo wszystko bardzo na luzie i z odrobiną ekstrawagancji. Głębokie dekolty, również te na plecach, frędzle, czy cekinowe dodatki nadają wyjątkowości. Jednak największym hitem najnowszej kolekcji Zary jest aksamit. Marynarki i całe komplety z tego grubego zamszu zrobią furorę!

