Latem 2014 Zara stawia przede wszystkim na komfort. Luźne bluzki, szorty, do tego oversize'owe kurtki i sukienki. Kolekcja "Play" to modne stylizacje na co dzień i na weekendowy czas spędzony aktywnie na świeżym powietrzu. Naturalne odcienie khaki i wojskowej zieleni mieszają się z delikatnymi pastelami, ale także mocniejszymi akcentami - takimi jak czerwień.

ZARA na lato 2014

Wśród najnowszych ubrań z metką tej hiszpańskiej sieciówki znajdziecie bluzy z nadrukami, modne szorty i bermudy, ogrodniczki, parki, oraz bardziej kobiece propozycje w postaci zwiewnych sukienek i plisowanych spódnic. Zobaczcie cały lookbook "Play" od Zary z hitami mark na lato 2014.

