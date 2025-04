Idąc z duchem najnowszych trendów prezentujemy wam zamsz. Materiał, który wiosną i latem 2015 będzie jednym z najsilniejszych trendów. Wpisuje się on w modę lat 70., Dzikiego Zachodu, a nawet boho i hippie. Reasumując w naszej garderobie muszą znaleźć się ubrania z tej matowej skóry lub jej imitacji. A może znajdziecie je w szafach u swoich mam, czy babć?

Reklama

Ubrania z zamszu hitem wiosny i lata

Zajrzałyśmy do popularnych sieciówek i sklepów internetowych. Chociaż wiosenne kolekcje dopiero wchodzą na wieszaki to już można znaleźć elementy garderoby w tym właśnie trendzie. Skórzane kurtki, płaszcze i spódniczki to najpopularniejsze z nich. Jeśli podoba się wam ten materiał to zajrzyjcie do Zary, Mango, H&M, czy na Zalando.pl

Reklama

Więcej modowych hitów na wiosnę:

Kurtka bosmanka hitem nadchodzących miesięcy

Przegląd ubrań w kolorze żółtym

Noś długie kardigany zamiast płaszcza