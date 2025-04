W środę pisałyśmy wam, że chcemy, by nasz serwis był coraz lepszy i pragniemy poznać wasze potrzeby. Dlatego bardzo się cieszymy, że chcecie tworzyć go razem z nami. Dzisiaj publikujemy przegląd zamszowych ubrań i dodatków. Ten artykuł powstał na prośbę użytkowniczki o nicku Fly, która zastanawiała się, gdzie może kupić ubrania wykonane z tego rodzaju skóry.

Gdzie kupić zamszowe ubrania?

Niestety nie ma się co łudzić, że rzeczy wykonane z zamszu nie będą kosztowały grosze. Nawet jeżeli kupicie je w popularnych sieciówkach musicie liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Nie macie tak dużego budżetu? Postawicie na sztuczny zamsz, który wygląda równie ładnie. Bluzki, spódnice lub spodnie wykonane z ekologicznego materiału możecie znaleźć już za 49 zł.

Jak nosić zamszowe ubrania?

/Od lewej: Tamara Arciuch, Ashley Madekwe, Joanna Przetakiewicz, Miroslava Duma, Jourdan Dunn/



Najlepszą inspiracją są oczywiście stylizacje gwiazd - przecież one doskonale wiedzą co w modzie piszczy. Zamszową spódnicę noście z klasyczną bluzką w neutralnym kolorze, do sukienki dobierzcie eleganckie ponadczasowe dodatki. Inwestycją na wiele lat jest skórzany płaszcz, który zapewne nie wyjdzie z mody przez wiele lat. Jeżeli postawicie na ponadczasową czerń będziecie mogły nosić go do casualowych i eleganckich stylizacji.

A może wy zastanawiacie się, gdzie kupić modne ubrania czy kosmetyki? Szukacie konkretnych rzeczy, porad i przepisów kulinarnych? A może chcecie schudnąć lub dowiedzieć się więcej o kondycji zdrowotnej waszej i waszych dzieci? Podzielcie się z nami waszą wiedzą i sugestiami! Napiszcie komentarz pod artykułem: "Akcja Polki.pl: podziel się pomysłem!", a my postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć.

