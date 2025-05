Koronkowa spódnica to jeden z tych elementów garderoby, który nigdy nie traci na aktualności. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na tę propozycję z Reserved. Może się okazać, że spodoba ci się na tyle, że zagości w twojej szafie na stałe.

Koronkowa spódnica z Reserved to ponadczasowy wybór

Nie tak dawno miałam w swojej szafie koronkową spódnicę, która pasowała niemal do wszystkiego. Była wygodna, kobieca i za każdym razem robiła wrażenie, niezależnie od okazji. W przypływie zapału do porządków uznałam jednak, że już jej nie potrzebuję, i sprzedałam ją na Vinted. Dziś, gdy koronka znów wraca na salony i króluje w trendach, ogromnie żałuję, że się jej pozbyłam.

Na szczęście moda lubi dawać drugie szanse. W Reserved trafiłam na niemal identyczny model — i to w wyjątkowo korzystnej cenie. Obecnie kosztuje bowiem jedynie 49,99 zł (a wcześniej trzeba było za nią zapłacić 149,99 zł).

Koronkowa spódnica, fot. materiały prasowe Reserved

Jak wystylizować koronkową spódnicę? Inspiracje

Koronkowa spódnica daje zaskakująco szerokie pole do stylizacyjnych eksperymentów. Choć sama w sobie kojarzy się z elegancją i romantycznym charakterem, bez problemu odnajduje się także w codziennych, a nawet sportowych zestawach.

Na co dzień warto połączyć ją z prostym, bawełnianym T-shirtem i kowbojkami czy sneakersami. Taki miks klasyki i luzu tworzy efekt nonszalanckiej elegancji z nutą paryskiego szyku. To stylizacja, która wygląda świeżo i modnie, a jednocześnie nie wymaga wielkiego wysiłku.

Na wieczorne wyjście wystarczy zmienić górę na satynową marynarkę czy efektowną bluzkę z odkrytymi ramionami. Do tego sandałki na obcasie, minimalistyczna biżuteria i mini torebka w bordowym odcieniu. Efekt na pewno będzie spektakularny.

Spódnica z koronki świetnie odnajduje się także w zestawieniu ze zwykłym tank topem — który także jest hitem lata 2025. To połączenie prezentuje się wyjątkowo lekko, idealnie wpisując się w nonszalancki styl. Prosta koszulka na ramiączkach nie odbiera stylizacji wyrazistości — wręcz przeciwnie, pozwala koronce grać pierwsze skrzypce.

Koronkowa spódnica dostępna w sieciówkach

Model spódnicy koronkowej z Reserved to absolutny hit. Obecnie jest też jednym z najbardziej opłacalnych zakupów, biorąc pod uwagę jakość, fason i cenę. Za 49,99 zł otrzymujesz bowiem spódnicę, która wygląda znacznie drożej, a przy tym wpisuje się w aktualne trendy i pasuje na wiele okazji. Jeśli jednak ten konkretny fason nie do końca trafia w twój gust, warto zerknąć również do innych popularnych sieciówek.

W Zarze znajdziesz podobny model utrzymany w nieco bardziej nowoczesnym stylu — z asymetrycznym wykończeniem i ciekawą fakturą. Jego cena to 129 zł.

Asymetryczna koronkowa spódnica, fot. materiały prasowe Zara

Z kolei w Mango koronka pojawia się w białym odcieniu i bardziej eleganckim, wieczorowym wydaniu. W tym przypadku trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 499,99 zł. Jednak jakość tkaniny i wykonanie mogą okazać się warte takiej kwoty.

Biała spódnica z koronką, fot. materiały prasowe Mango

