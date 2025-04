Po trochu przyzwyczajamy was do tego, że na Polki.pl przeczytacie newsy z pierwszej ręki. Ekskluzywne materiały, kulisy kampanii i lookbooki zobaczycie u nas jako pierwsze! Tym razem mamy dla was kolejną gratkę. Backstage nowej kampanii reklamowej Zalando na wiosnę i lato 2016.

Zalando - sportowy styl w modzie

Jak się okazuje w tym sezonie nadszedł czas na ostateczne połączenie mody i sportu. Sportowe ciuchy stały się naturalnym, a przede wszystkim bardzo modnym elementem naszego codziennego stroju. I nie jest to już tylko trend, a element życiowej filozofii.

Zgadzacie się z nią?

fot. Zalando

Zalando stawia przed sobą jasny cel: inspirować do zabawy sportowym stylem i do życia aktywniej na co dzień. Dlatego też najnowsza sesja wizerunkowa pokazuje w jaki sposób można się bawić ubraniami.

Za stworzenie spotu reklamowego do kampanii odpowiadał tym razem Gordon von Steiner, a jej twarzą została, uznana niedawno za najlepszą wśród modelek - piękna blondynka Anna Ewers.

