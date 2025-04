Lato i zmiana garderoby? Wiosenne porządki? Meble do ogrodu, a może nowe okulary przeciwsłoneczne i strój kąpielowy? Szykują się kolejne ekscytujące zakupy, ale nie chcesz wydawać na nie wszystkich swoich pieniędzy? Teraz to nie problem! Zakupy online mogą być przyjemne, niezależnie od okoliczności. Na szczęście nie musisz za nie płacić od razu - kwestie finansowe możesz odłożyć w czasie. Jak działają płatności odroczone i dlaczego coraz więcej osób korzysta z tej metody? Sprawdź!

Życie nie zaczeka, Twisto TAK!

Niezależnie od tego, czy właśnie skończyła ci się gotówka, czy po prostu nie chcesz naruszać stanu swojego konta, możesz zrobić zakupy i zapłacić za nie później. Wszystko dzięki Twisto - liderowi płatności odroczonych. Na czym polega ta metoda płatności?



Dzięki Twisto możesz za darmo przesunąć płatność za zakupy naweto 45 dni (do 15. kolejnego miesiąca), lub podzielić je na 3 miesięczne raty. Jak?

Zarejestruj się w Twisto

Otrzymasz bezpłatny miesięczny limit na wydatki. Zrób wymarzone zakupy

W sklepie internetowym lub stacjonarnym (w planie Space) i zapłać za nie Twisto. Ureguluj należności

Na koniec miesiąca w aplikacji oraz w mailu znajdziesz podsumowanie wydatków. Od tego czasu masz jeszcze 15 dni, żeby uregulować należność.



Twisto - dlaczego warto?

To nieskomplikowana i pomocna forma płatności za zakupy. Zyskujesz nie tylko odroczoną płatność, ale i wiele innych udogodnień. Oto niektóre z nich.

Czas na sprawdzenie zamówienia

Po otrzymaniu wymarzonych zakupów, sprawdzasz je w domu, bez pośpiechu i wygodnie, czyli tak jak lubisz. Masz czas na decyzję, czy i co zatrzymujesz. Dopiero wtedy rozliczasz się z Twisto.

Nie blokujesz swoich pieniędzy

Chcesz zwrócić swoje zamówienie? Z Twisto to żaden problem. Oddajesz do sklepu nietrafione produkty. Nie blokujesz swoich środków, ponieważ to Twisto rozlicza się ze sklepem. Nie musisz więc czekać na zwrot pieniędzy

Kupujesz, co chcesz, kiedy chcesz

Już nigdy nie ominie Cię żadna super promocja! Z Twisto kupujesz teraz, a płacisz do 45 dni później i elastycznie zarządzasz budżetem.

Wiele możliwości

Za swoje zakupy zapłacisz m.in. w każdym sklepie, w którym jest możliwa płatność karą Mastercard (a więc praktycznie wszędzie).

Wygodne konto, które docenisz

Twisto to nie tylko odroczone zakupy, ale i szereg innych udogodnień związanych z posiadaniem konta. Jakich?

Możliwość przesunięcia płatności nawet o 45 dni.

Wygodne raty przy zakupach za minimum 200 zł (raty możesz podzielić na 3-miesiące za 0 zł lub na 12 miesięcy za opłatą).

Jednorazowa karta ratalna, która pozwala płacić w dowolnym sklepie bez formalności i niespodzianek.

W planie Space możliwość płatności kartą wirtualną i tradycyjną w dowolnym sklepie stacjonarnym.

Szybkie i intuicyjne płatności w aplikacji mobilnej.

Kategoryzacja wydatków w aplikacji – dzięki której płatności będą zawsze pod kontrolą

Możliwość współdzielenia rachunków, np. ze znajomymi. Dzięki funkcji Split wspólne wyjścia nie będą już problemem.

Dodatkowe pieniądze z Cashbacku - możesz otrzymać zwrot do 10% w ponad 850 sklepach.

Korzystne przewalutowania – z Twisto możesz bez problemu zapłacić za zakupy w zagranicznym sklepie.

Kup dziś, zapłać za 60 dni!

Dla prawdziwych trendsetterów i miłośników zakupów Twisto przygotowało specjalną wiosenną kampanię. Do 31 maja u wybranych partnerów możesz zrobić zakupy i zapłacić za nie aż do 60 dni!! To świetna okazja do wymiany garderoby na letnią!

Aby skorzystać z promocji „Kup teraz, zapłać za 60 dni”, należy zrobić zakupy u partnerów akcji, a następnie jako metodę płatności wybrać Twisto lub PayU – i kolejno Płacę Później. Promocja dotyczy zarówno klientów, którzy mają konto Twisto, jak i tych niezarejestrowanych.

Twisto to jeden z najszybciej rosnących fintechów w Europie i lider płatności odroczonych w regionie CEE. Oferuje odroczone płatności omnichannel - bezpośrednio w sklepach internetowych oraz w aplikacji, dzięki której klient może przesunąć lub rozłożyć na raty płatność za zakup dokonany online i offline. Aplikacja Twisto jest połączona z kartą wielowalutową z kursem wymiany walut Mastercard bez opłat i prowizji. Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. Możliwość odroczenia płatności z Twisto oferuje już kilkadziesiąt tysięcy sklepów internetowych w Polsce i w Czechach. W listopadzie 2021 r. Twisto dołączyło do Zip, globalnego lidera BNPL. Partnerami Twisto w Polsce są PayU i ING Bank Śląski. Firma powstała w Czechach. Więcej informacji: https://twisto.pl/.

Materiał powstał z udziałem marki Twisto.