Mamy coś szczególnego dla tych kobiet, które cierpią z powodu braku wcięcia w talli. Jeśli to właśnie przysparza wam kompleksów jest mnóstwo sposobów by dzięki ubraniom wyczarować lepszą figurę. Jednym z nich są właśnie żakiety z baskinką. Wcięcie w pasie i rozkloszowany dół będzie świetną opcją zarówno do pracy, jak i na randkę.

Modne żakiety z baskinką wyczarują talię

W sklepach znajdziecie wiele modeli krótkich marynarek, które ozdobione są tą charakterystyczną falbanką, czy prostu lekkim rozkloszowaniem. Ten sam zabieg na swoich modelkach wykorzystała sama Vivienne Westwood. Słynna brytyjska projektantka dołączyła ten model do swojej wiosenno-letniej kolekcji. Podoba się wam ten pomysł? Sprawdźcie zatem jakie modele znajdziecie w polskich sklepach.

