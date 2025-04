Zac Posen to amerykański projektant, który znany jest przede wszystkim z wyjątkowych kreacji na czerwony dywan. Topowe nazwiska w Hollywood stawiają na jego design i od lat noszą jego suknie na największe wyjścia. My jednak skupiamy się tym razem na jego tańszej linii ZAC Zac Posen, która jest bardziej casualowa. Aż nie chce się wierzyć, że ten sam designer tworzy tak wyszukane suknie znane np. z Oscarów.

ZAC Zac Posen na lato 2016

Projektant w doskonały sposób łączy topowe printy. Wzór palmy miksuje z panterką a także odblaskowymi butami na płaskiej podeszwie. Efekt niemal perfekcyjny. Do tego słodkie sukienki w paski, trochę wpływu lat 70. a także haute couture. Sukienki ozdobione strusimi piórami robią piorunującą wypadkową.

fot. ONS.pl

W kolekcji na wiosnę i lato 2016 Zac Posen łączy ukochaną przez siebie kobiecość z męskim stylem. Dzięki temu projekty pokazane na wybiegu w Nowym Jorku spotkały się z dobrym przyjęciem.

fot. serwis prasowy MAC Cosmetics

Ale to nie wszystko! Już w lutym 2016 do sprzedaży trafi jego kolekcja kosmetyków do makijażu MAC Cosmetics. Po 13 latach tworzenia dla wyjątkowych kobiet, nowoczesnej, ale ponadczasowej mody, nowojorski projektant debiutuje kolekcją kosmetyków kolorowych M·A·C.

Moda oraz beauty są bardzo spójne, a ja zawsze chciałem stworzyć kolekcję kosmetyków kolorowych, aby dopełnić moje kreacje oraz markę. Współpraca z M∙A∙C była oczywista jako moja pierwsza sygnowana kolekcja. Chciałem utrzymać ją w tonie luksusowym, a zarazem pozostawić nieskazitelną z dużą ilością blichtru.

- mówi Zac Posen

