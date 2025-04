Przed wami kilkadziesiąt zabawnych a czasem nawet dziwnych faktów o najsłynniejszych designerach na świecie. Jakie mają fetysze? Skąd wzięły się nazwy ich projektów, z kim się spotykają? Pamiętajcie, że to nie są plotki!

1. Karl Lagerfeld nie posiada telefonu komórkowego - ten posiadają jego asystenci. On woli pisać odręczne liściki i wysyłać...faksy.

2. Marc Jacobs swoje słynne perfumy "Daisy" nazwał na cześć swojej ukochanej suczki. Ma ją też wytatuowaną na ciele.

3. Marc Jacobs był kiedyś uzależniony od narkotyków a w tym od heroiny. Jednak od kilku lat jest "czysty".

4. Michael Kors zaprojektował swoją pierwszą sukienkę w wieku 5 lat - była to sukienka ślubna jego mamy.

5. Marka Gucci była bliska bankructwa. Uratowanie firmy przypisuje się Tomowi Fordowi, który przejął kreatywną rolę w brandzie w 1994 roku.

6. Hubert de Givenchy, twórca francuskiego domu mody był hrabią.

7. Manuel "Manolo" Blahnik urodził się na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania).

8. Gianni Versace został zastrzelony przez Andrew Cunanana w swoim domu w Miami Beach w 1997 roku. Miał wtedy 50 lat.

9. Elsa Schiaparelli wprowadziła do świata mody poduszki na ramionach, suwaki dopasowane kolorem do tkanin i zwierzęce printy. Tak to właśnie jej zasługa.

10. Nazwa marki Miu Miu pochodzi od przezwiska jej twórczyni Miucci Prady.

11. Coco Chanel od 12 roku życia (po śmierci matki), przez 6 lat mieszkała w sierocińcu.

12. Valentino Garavani posiada 5 mopsów, z którymi wszędzie podróżuje. ich imiona to: Monty, Maude, Margot, Maggie i Molly.

13. Karl Lagerfeld posiada ok. 300,000 książek i ok. 100 iPodów.

14. Alexander McQueen był największym fanem nurkowania. Mówił, że właśnie pod wodą czuje się najlepiej. (Projektant popełnił samobójstwo w 2010 roku).

15. Elie Saab urodził się w Libanie.

