z szafy Lucy

Przez dekady, od Marlene Dietrich po Janelle Monáe, kobiety inspirowały się męską garderobą, a czasem nawet podkradały ubrania swoim facetom. Do niedawna królowały dżinsy typu boyfriend, a według Vogue US ten sezon będzie należał do spodni w prążki.

Męski styl to hit sezonu - jak go stworzyć?

Chyba coś jest na rzeczy, bo ostatnio w garniturowych spodniach można było zobaczyć Amal Clooney, Keirę Knightley, Lupitę Nyong’o oraz Rihannę. Najprostszą wersją tego looku jest gotowy zestaw spodni i marynarki, czyli spodnium. Ja jednak postanowiłam trochę przełamać elegancki sznyt i nadać mu odrobinę streetwearowego charakteru.

|Płaszcz Zara, cena ok. 279 zł, spodnie Mango , cena ok. 129 zł, koszula Nenukko, cena ok. 169 zł|

Szare spodnie w tenis połączyłam z błękitną koszulą, szarą kamizelką i białymi adidasami. Stylizacja jest monochromatyczna, ale poprzez grę faktur i odcieni nabiera dynamizmu. Dopełnienie to ciepły płaszcz o prostym kroju. Całość jest elegancka i interesująca – idealna do pracy.

Porada Lucy

Jeśli boisz się, że ten styl jest dla ciebie zbyt męski postaw na jeden bardzo kobiecy element. Może to być głęboki dekolt, czerwone szpilki lub mocno podkreślona talia. Tylko pamiętaj by dobrać go odpowiednio do okazji i figury.

| Buty adidas Neo, cena ok. 199 zł, zegarek Timex, cena ok. 150 zł|

Do męskiej stylizacji pasuje delikatny makijaż. Jak zawsze podstawą jest zadbana cera. Pierwszym krokiem powinno być oczyszczanie, ja ostatnio zachwycam się nowością Glamglow Mud to Foam. Następnie nakładam krem z naturalnych składników BeOrganic. By męski pierwiastek nie przytłoczył całości konieczny jest kobiecy element. Ja postawiłam na seksowne długie rzęsy. Wieczorem nakładam odżywkę stymulującą ich wzrost, a makijaż wykańczam tuszując je dwukrotnie. Cieniami rozświetlam górne powieki i podkreślam rzęsy delikatną ciemną kreską u ich nasady.

W wieczorowej wersji męskiego looku można pokusić się o czerwone usta, na dzień proponuję ograniczyć się do neutralnego błyszczyka. Męska stylizacja to dobry pretekst by sięgnąć po perfumy swojego chłopaka. Ja wybrałam zapach Halloween Tattoo we flakonie mojego projektu.

|Pianka oczyszczająca Glamglow, ok. 149 zł, krem BeOrganic, ok. 48 zł, odżywka do rzęs Optilash, tusz do rzęs MAC, ok. 98 zł, cienie Marc Jacobs, ok. 175 zł, błyszczyk Sephora, ok. 45 zł, perfumy: Halloween Tattoo Man, ok. 199 zł|

Teskt: Lucyna Seremak

