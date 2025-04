Lucy Seremak jest twórczynią bloga Insider-Online, ale także dziennikarką, która zajmuje się szeroko pojętą działką "lifestyle". Pisze o modzie, urodzie a nawet kulinariach. A specjalnie dla nas bawić się będzie w szafiarkę prezentując fantastyczne stylizacje.

Od teraz na Polki.pl będziecie mogły oglądać i inspirować się zestawami ciuchów, które tworzy. Lucy będzie radzić wam czego unikać w tworzeniu sezonowych looków a na co zwracać szczególną uwagę. Dzisiaj startujemy z pierwszą stylizacją z cyklu "Z szafy Lucy". Zobaczcie!

Nowy cykl na Polki.pl - Z szafy Lucy

| spódnica Mohito, cena ok. 199 zł, koszula H&M, cena ok. 79 zł, buty New Look, cena ok. 129 zł |



Gdy Polki.pl zaproponowały mi rubrykę Z szafy Lucy wiedziałam, że pierwsza stylizacja nie może być po prostu interpretacją obowiązującego trendu. Chciałam by był to look ponadczasowy i pokazujący mnie, jako blogerkę, dziennikarkę i trochę uchylający rąbka mojej prywatności.

- mówi Lucy Seremak





Inspiracją były seriale, takie moje małe guilty pleasure. Pierwszy z nich to mało znany w Polsce I Love Lucy – kultowa amerykańska produkcja z lat 50. Tytułowa bohatera często pojawiała się w rozkloszowanych spódnicach z tiulową halką. Dokładnie w takich jak ta z Mohito. Ten krój upodobała sobie też Carrie Bradshaw z serialu, na którym się wychowałam – Sex and the City. Z Carrie łączy mnie zawód i słabość do butów. Tylko w moim przypadku obcasy ustępują miejsca sneakersom, ale tym razem wyciągnęłam z dna szafy klasyczne i wygodne szpilki nude. Taka okazja, taka premiera wymaga specjalnej oprawy.

- dodaje

| torebka New Look, cena ok. 99 zł|

| naszyjnik H&M, cena ok. 49 zł, okulary Karl Lagefeld (vintage)|

Lucy radzi:

Tak wyrazista spódnica wymaga prostej oprawy. Połącz ją z klasyczną białą koszulą i pastelową biżuterią by stworzyć zrównoważony look.



