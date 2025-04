Wiosną, kiedy temat bycia fit staje się bardzo modny, media rozpisują się nie tylko o dietach i ćwiczeniach, ale też o tym jak stylowo wyglądają gwiazdy wychodząc z zajęć jogi czy spinningu. Dziś pokażę wam jak strój na siłownię szybko zamienić w outfit, w którym możecie iść na lunch z koleżankami.

Wracamy do formy w dobrym stylu

|Torba: Mamapiki - wzór|

Pierwszym krokiem jest ograniczenie palety kolorów. Połączenie bieli z czernią zawsze się sprawdzi i doda odrobinę elegancji nawet sportowej stylizacji. Wybrałam oldschoolowe buty, które od kilku sezonów można nosić dosłownie do wszystkiego oraz proste szorty i top. Na takiej bazie łatwiej jest zbudować stylizację.

|Szorty: H&M, cena ok. 59 zł, top adidas vintage, buty: adidas Originals, cena ok. 399 zł|

W wersji lunchowej dodałam jedynie długą zwiewną kamizelkę, która zapięta może być tuniką. Torbę treningową zamieniłam na małą skórzaną torebkę et voila, w dwóch prostych krokach strój treningowy zamieniony w miejską stylizację.

|Narzutka Zara, cena ok. 199 zł|

|Torebka Marks & Spencer, cena ok. 169 zł|

Szybki make-up...

Idąc na siłownię pielęgnację ograniczam tylko do lekkiego dobrze nawilżającego kremu. Po treningu lubię ponownie nałożyć krem by przywrócić skórze właściwe nawilżenie. Często w ogóle się nie maluję lub jedynie podkreślam kości policzkowe rozświetlaczem. To moja nowa obsesja. W ten sposób szybko można dodać cerze zdrowego blasku i delikatnie wymodelować twarz.

Jeśli jednak prosto z siłowni idę na spotkanie nakładam lekki podkład, który wyrówna koloryt skóry i zatuszuje drobne niedoskonałości. Rzęsy podkreślam pogrubiającym tuszem i akcentuję brwi wielofunkcyjną kredką. Na koniec nakładam na usta matową pomadkę.

|Krem: Eisenberg, cena ok. 459 zł, podkład Too Faced, ok. 139 zł, rozświetlacz Burberry, ok. 245 zł, pomadka Bobbi Brown, ok. 120 zł, kredka do brwi Make Up For Ever, ok. 129 zł, tusz Pupa, ok. 69 zł|

Tekst: Lucyna Seremak

