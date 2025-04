Najnowsza kolekcja Just Paul na wiosnę i lato 2014, to miks energetycznych kolorów, które doskonale odzwierciedlają sezonowe nastroje. W kampanii tej polskiej marki wzięły udział 4 przyjaciółki, które w naturalny sposób wcieliły się w role nie tyle modelek, co klientek Just Paul.

Nowoczesność, świeżość i szyk - te 3 hasła najlepiej odzwierciedlają charakter najnowszej kolekcji Just Paul na wiosnę i lato 2014. Kampania marki utrzymana w wielkomiejskim stylu przywołuje na myśl amerykańskie seriale, które w naszym kraju robią furorę. Jak dowiedziała się nasza redakcja - "Plotkara", czy "Seks w Wielkim Mieście" były inspiracją do jej stworzenia. Zobaczcie efekty!

