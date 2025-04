Chociaż upały wciąż przed nami to my myślami wybiegamy w przyszłość. Znalazłyśmy świetny look na wiosenno-letnim pokazie Alexandra Wanga, który pasować będzie na upalne dni. Dni, podczas których będziemy musiały czuć się komfortowo a do tego nie umrzeć z przegrzania. Zobaczcie zatem jak umiejętnie możecie wystylizować szarości nawet latem.

Modne szarości wg Alexandra Wanga

Alexander Wang materiałowe szorty połączył z bluzką ozdobioną charakterystycznym rządkiem guzików. Do tego delikatny pasek i sandałki na obcasie a także duża torebka zawinięta w dłoni. Elegancko, swobodnie w odrobinę męskim stylu. Dla nas bomba!

Szare szorty znalazłyśmy w ofercie H&M zaś bluzkę z długim rękawem zamieniłyśmy na szary kardigan z drobnymi guziczkami. Latem możemy go nosić na gołe ciało dzięki temu może zastąpić nam bluzkę - tak jak w tym przypadku. Do tego torebka z Mango, sandały z Zary i elegancki pasek z ze złotymi wstawkami z River Island. Modny look wprost z nowojorskiego pokazu mody gotowy. Podoba się wam?

