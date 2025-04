Yves Saint Laurent

Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent urodził się 1 sierpnia w 1936 w Oranie w Algierii. Karierę rozpoczął jako siedemnastolatek, wygrywając międzynarodowy konkurs na projekt sukienki koktajlowej. Saint-Laurent w wieku 17 lat z teczką własnych rysunków przybył do Paryża.

Pierwszym sukcesem stało się zwycięstwo w konkursie na projekt sukienki koktajlowej zorganizowany przez firmę Woolmark (Międzynarodowy Sekretariat Wełny). Ówczesna redaktor naczelna Vogue zaaranżowała jego spotkanie z Christianem Diorem. Po ledwie 15 minutach rozmowy Dior zatrudnił młodego Saint-Laurenta na stanowisku głównego projektanta. Po śmierci Diora w 1957 r. YSL stanął na czele domu mody Dior i uratował go od bankructwa. W 1958 r.

zaprezentował tam swoja pierwszą kolekcję, przedstawiając tzw. linię trapezową. Wywołała ona ogromną sensację, ponieważ stanowiła ona kontrast z poprzednimi propozycjami Diora, ale mimo wszystko sprzedawała się wspaniale. Na Laurenta czekały nie tylko sukcesy, takie jak bycie głównym projektantem Diora w wieku 21 lat, ale również porażki. Współpraca ta zakończyła się dość szybko, kiedy w roku 1960 projektant zaprezentował zbyt awangardową kolekcję.

W samym środku wiru związanego z pracą przyszło powołanie do wojska w związku z wojną francusko-algierską. Saint-Laurent doznał głębokiego załamania nerwowego po brutalnym odrzuceniu przez współtowarzyszy-żołnierzy z powodu swojej orientacji homoseksualnej. Trafił do szpitala psychiatrycznego gdzie przechodził nieskuteczną terapię elektrowstrząsową mającą na celu jego przekształcenie w heteroseksualistę.

Saint-Laurent gdy wyszedł z załamania nerwowego, odszedł z domu Diora i założył własny dom przy pomocy finansowej swego partnera w życiu i w interesach Pierrea Berge. Od tamtej chwili był to uznany przez nich podział ról, Yves projektował, Pierre zajmował się stroną finansowo-organizacyjną. Lata 60. i 70. to największe triumfy i przełomowe kolekcje. YSL wypromował wygląd bitników w modzie - skórzane krótkie kurtki, wysokie buty. Wprowadził modę na tweedowe marynarki, wreszcie w 1966 ubrał kobietę w smoking, dotąd zarezerwowany dla mężczyzn. Postulat zrównania płci był ważnym motywem jego twórczości. Jak twierdził, moda "ma uczynić kobiety nie tylko piękniejszymi, ale także pokrzepić je, dodać im pewności siebie". YSL był projektantem swojej epoki, w której kobiety podejmowały "męskie" zawody i w której młodzież tworzyła kontrkulturę wobec świata dorosłych i stawiała się wobec niego w opozycji także poprzez odmienne ubrania.

Dążąc do demokratyzacji mody, wkrótce stworzył również dostępną w sklepach linię Rive Gauche. Jako pierwszy kreator mody, zatrudnił na swych pokazach czarnoskóre modelki.

Kreacje Saint-Laurenta zyskały status dzieł sztuki. W 1983 r. stał się pierwszym żyjącym projektantem, którego twórczość pokazano na wystawie w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Podobne wystawy w petersburskim Ermitażu oraz w Pekinie uczyniły go jedną z ikon francuskiej kultury. W 1985 r. uhonorowany został najwyższym francuskim odznaczeniem - orderem Legii Honorowej.

Chwila odejścia Saint-Laurenta na emeryturę w styczniu 2002 r. stanowiła dla świata mody zakończenie pewnej epoki. Było też to zakończenie pełnego czterdziestolecia jego kariery. Od tego czasu projektant rzadko pokazywał się publicznie. Jak powiedział Berge, od dłuższego czasu chorował.

W 1993 dom mody YSL sprzedano farmaceutycznemu Sanofi za 600 mln $. W 1999 grupa Gucci, cześć grupy PPR (Pinault – Printemps – Redoute), którą kieruje francuski przemysłowiec François Pinault, odkupiła markę YSL. Do 2004 projektantem odzieży pod marką YSL był Amerykanin Tom Ford, a po 2004 Włoch Stefano Pilati.

Yves Saint-Laurent zmarł 1 czerwca 2008 w swoim domu w Paryżu w wieku 71 lat.

Opracowanie: Izabela Jabłonowska, stylistka

