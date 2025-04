Kolekcja Young Fashion Label od Reserved już teraz przenosi nas do krainy wakacyjnego luzu, imprez i codziennego relaksu na słońcu. Moda według marki to nonszalancja, ale tylko pozornie niedbała, bo tak naprawdę składa się z dobrze przemyślanych stylizacji, które przypadną do gustu prawdziwym fashionistkom.

Young Fashion Label od Reserved



Klimat wakacyjnej imprezy tworzą motywy nadruków, zaś fasony ubrań są uniwersalne z nawiązaniem do hitowych lat 90. W kolekcji pojawiają się spódnice i spodnie z wysokim stanem, t-shirty z szerokimi rękawami, czy topiki w sportowym klimacie. W tym samym duchu znajdujemy oversize'y, które styliści zestawili z krojami zaplanowanymi by być „blisko ciała”. Kontrast ten pamiętamy oczywiście z Beverly Hills 90210.

Lekkość kolekcji Young Fashion Label od polskiej sieciówki sprawia, że ubrania w niej są doskonałe nie tylko na upalny dzień w mieście, ale też na imprezę czy na plażę. Seksowny sznyt w tej kolekcji zawiera się w koncepcji naturalności i bezpretensjonalności, bardziej niż w typowo uwodzicielskich krojach czy kobiecych ornamentach. Jesteśmy przekonane, że w sklepach marki znajdziecie mnóstwo propozycji na wakacyjny czas.

