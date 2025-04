Klasyczna czarna marynarka powinna się znaleźć w szafie każdej kobiety, ale przecież nie zawsze chcemy ubierać się elegancko i ponadczasowo. Czasem każda z nas ma ochotę na odrobinę szaleństwa. W takich sytuacjach z pomocne będą wzorzyste żakiety, które sprawdzą się w czasie chłodniejszych letnich dni i będą fajnym urozmaiceniem codziennych stylizacji.

Jak stylizować wzorzystą marynarkę?

Macie bardzo dużo możliwości, ale nie będziemy ukrywały, że naszym ulubionym zestawem są przecierane dżinsy, biały top, wygodne trampki i efektowna marynarka zdobiona fantazyjnymi wzorami. Ale przecież nie musicie podzielać naszych wyborów! Równie dobrze sprawdzi się w duecie z cygaretkami i klasycznymi szpilkami oraz rozkloszowaną spódnicą i kozakami na obcasie. Doskonałą inspiracją są również stylizacje podpatrzone na ulicach największych stolic mody - Paryża, Nowego Yorku czy Londynu.

Gwiazdy już pokochały wzorzyste marynarki

Nie da się ukryć, że żakiety zdobione kolorowymi deseniami pokochały również gwiazdy. Do tego bardzo często wybierają je na czerwony dywan... W takim wypadku wystarczy odpowiednie dobranie pozostałych części garderoby. My zakochałyśmy się w stylizacji Anji Rubik. Białe spodnie z czarnymi lampasami, gładki top i bogato zdobiona marynarka to świetny zestaw na wiele okazji.

Dzisiaj wybrałyśmy się na wirtualne zakupy i specjalnie dla was wybrałyśmy 17 marynarek zdobionych różnymi deseniami - kwiatami, paskami, etnicznymi motywami i kratką. Wszystkie wybrane przez nas modele znajdziecie w aktualnej ofercie sklepów internetowych i stacjonarnych. Może uda się wam znaleźć coś dla siebie?

