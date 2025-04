Granatowa marynarka to bez wątpienia klasyka gatunku. Jednak latem warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. W związku z tym wybierajcie wyraziste wzory i intensywne kolory.

Wzorzyste marynarki na lato 2014

Modele zdobione kwiatowymi wzorami bez wątpienia dominują w tym sezonie. W sklepach jednak znajdziecie wiele różnych deseni: panterkę, kratkę, pepitkę czy klasyczne paski.

Blezery z wyraźnymi nadrukami noście z gładkimi spódnicami, spodniami, szortami i bluzkami. Wtedy nigdy nie zaliczycie modowej wpadki.

Kultowe ramoneski

Najmodniejsze sweterki oversize

Cienkie płaszcze na lato

1 z 20 Wzorzysta marynarka, River Island, cena, ok. 300 zł

2 z 20 Wzorzysta marynarka, Topshop, cena, ok. 340 zł

3 z 20 Wzorzysta marynarka, River Island, cena, ok. 250 zł

4 z 20 Wzorzysta marynarka, Topshop, cena, ok. 420 zł

5 z 20 Wzorzysta marynarka, River Island, cena, ok. 240 zl

6 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 135 zł

7 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 125 zł

8 z 20 Wzorzysta marynarka, River Island, cena, ok. 225 zł

9 z 20 Wzorzysta marynarka, Dorothy Perkins, cena, ok. 245 zł

10 z 20 Wzorzysta marynarka, Dorothy Perkins, cena, ok. 200 zł

11 z 20 Wzorzysta marynarka, Oasis, cena, ok. 349 zł

12 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 140 zł

13 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 145 zł

14 z 20 Wzorzysta marynarka, Topshop, cena, ok. 290 zł

15 z 20 Wzorzysta marynarka, River Island, cena, ok. 275 zł

16 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 140 zł

17 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 115 zł

18 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 140 zł

19 z 20 Wzorzysta marynarka, New Look, cena, ok. 140 zł