Trend dla odważnych, czyli wzorzyste koszule i bluzki w najróżniejszych wersjach. Oprócz wzorzystego total looku modnie jest łączyć jeden mocny akcent z prostą resztą. Tak też wzorzyste koszule lansuje Frankie Morello. Białe szorty, proste buty i delikatne dodatki - najważniejsza jednak jest charakterystyczna koszula. Kochamy ten look!

Modne wzory na koszulach i bluzkach

Latem 2014 nosimy koszule we wciąż modny brytyjski deseń "paisely", który swoje korzenie ma w egzotycznej Persji. Do tego modne są geometryczne kształty, a także bliżej nieokreślone pomazańce. W naszej galerii znajdziecie propozycje ze znanych sieciówek i polskich sklepów, które dostaniecie w cenach już od ok. 39 złotych. Zobaczcie nasze propozycje. Odważycie się nosić tego typu odważne ciuchy?

Zajrzyjcie do galerii z modnymi wzorzystymi bluzkami i koszulami: