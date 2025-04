Przed wami przesłuchanie Polki.pl. Tym razem w ogniu pytań znalazły się twórczynie kultowej już marki z polską metką Loft37. Paulina Ada Kalińska i Joanna Trepka to nagradzane i uznane projektantki. Dowiedzcie się o nich więcej!

Nazywam się…

Paulina Ada Kalińska

Joanna Trepka

Jestem…

PAK: Artystką

JT: Matką, żoną , kobietą niezależną i spełnioną

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

PAK: Luz, sport, fun

JT: Szarość, czerń i biel;-)

Kocham modę bo…

PAK: Jest częścią mojej pracy

JT: Sprawia mi dużą frajdę

Mam słabość do…

PAK: Butów i toreb

JT: Butów i torebek

W mojej szafie jest za dużo…

PAK: Codziennych ubrań

JT: Ciągle wydaje mi się, że wciaż mam wszystkiego za mało I nigdy nie mam się w co ubrać.

Inspiruje mnie styl…

PAK: Ulicy

JT: Isabel Marant

Ikoną mody jest dla mnie...

PAK: Vivienne Westwood

JT: Tyle ikon mnie otacza ze nie potrafię wybrać jednej

Mogłabym się zamienić na szafę z…

PAK: Gwyneth Paltrow

JT: Anją Rubik

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

PAK: Isabel Marant

JT: Nie potrafię się zdecydować którego wybrać..jest tak dużo talentów I pięknych rzeczy na świecie. Monoganizm w modzie jest nudny!

Ciuch, który darzę sentymentem…

PAK: pasek , który ma 38lat I nadal jest cool.

JT: Dobry dres

Moje modowe motto to…

PAK: Prostota z nutą szaleństwa

JT: Less is more!

Moja modowa zbrodnia…

PAK: Czasem ignorancja

JT: Tipsy...

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…

PAK: Nie mam takich

JT: W mojej szafie mam same itemy;-)

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

PAK: Bałagan

JT: Iphone, krem do rąk i moleskine

Kocham…

PAK: Szare t-shirty

JT: Moje córki,męża, rodziców, siostrę, przyjaciół,mojego psa I kota- kocham moje życie, pracę, zmiany, wyzwania.

Nie znoszę...

PAK: Pozerskich logosów

JT: Pozerstwa, prostactwa, obłudy i zawiści.

Moja aktualna obsesja...

PAK: Skarpetki w paski

JT: Joga

Wiosną 2015 w mojej szafie musi znaleźć się…

PAK: Imprezowa sukienka

JT: Duża ilość jeansów z dziurami

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

PAK: think pink ;)

JT: Chodźmy potańczyć!