Redakcja Polki.pl miała okazję wziąć udział w konferencji prasowej Braun podczas, której Jessica Alba została oficjalnie przedstawiona jako globalna ambasadorka marki i twarz akcji wspierającej kobiety na całym świecie #breakfree.

W czasie spotkania z aktorką w Berlinie miałyśmy okazję zapoznać się z najnowszymi produktami Braun, a w tym wodoodpornym epilatorem i ostatnio modnym gadżetem, czyli elektryczną szczoteczką do oczyszczania twarzy. Oprócz wielu atrakcji największą była oczywiście rozmowa z Jessicą Albą, która okazała się bardzo miłą i nawet bez Photoshopa piękną kobietą.

Polki.pl: Zdradź nam swój urodowy niezbędnik, bez którego nie wyobrażasz sobie normalnego życia?

Najważniejszy jest dla mnie dobry peeling. To bardzo ważne by odpowiednio złuszczyć naskórek. Jednak oprócz wszelkich serum, czy kremów najważniejsza jest woda i sen. Serio, bez tego wszystko jest bezużyteczne.

Polki.pl: Powiedz nam, jak wygląda twoja codzienna rutyna "urodowa". Jesteś bardzo zajętą kobietą, więc nie możesz siedzieć zbyt długo nad codzienną toaletą, a może jest inaczej?

Codziennie muszę nałożyć sobie twarz (śmiech), używam korektora pod oczy, podkręcam rzęsy i zawsze pamiętam o dobrym kremie nawilżającym. Jeśli świeci duże słońce nakładam krem z filtrem. A do tego balsam do ust. To takie minimum, które pozwala mi czuć się dobrze we własnym ciele.

Polki.pl: Masz 2 piękne córeczki, jesteśmy zatem ciekawe, co według ciebie jest najważniejsze dla każdej młodej kobiety? Jakie wartości chciałabyś im przekazać w pierwszej kolejności?

Dużo z nimi rozmawiam, przede wszystkim ze starszą, bo młodsza jeszcze za wiele nie rozumie. Staram się przekazać im, jak ważne jest być dobrą i mieć dobre serce. Bo w końcu nie jest ważne to jak wyglądasz na zewnątrz, a to jakie wartości sobą reprezentujesz. Dla niej (przyp.tłum. starszej córeczki) najważniejsze są w tej chwili zabawne sukienki księżniczki, plastikowe buty na obcasie, tiary, długie rękawiczki i cała reszta, ale to jest niczym w porównaniu z tym, jeśli pomagasz ludziom, jesteś dobra dla zwierząt, czy naszej planety. Dlatego kładę i będą kładła na to największy nacisk w ich wychowaniu.

Polki.pl: Wiemy, że oprócz aktorstwa zajmujesz się działalnością własnej firmy - Honest. Możesz powiedzieć nam coś o niej więcej?

Polki.pl: Jesteś jedną z najlepiej ubranych gwiazd, dlatego jesteśmy ciekawe czym dla ciebie jest moda?