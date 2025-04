Marta Wierzbicka to jedna z najciekawszych postaci młodego polskiego show biznesu. Przez ostatnie kilka lat jej styl ewoluował i aktualnie z przyjemnością go obserwujemy. Teraz specjalnie dla was Marta odpowiada na nasze przesłuchanie. Zobaczcie jak jej poszło!

Reklama

Nazywam się…

Marta Wierzbicka

Jestem…

Aktorką

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Wygoda, wygoda, klasyka

Kocham modę bo…

Daje ogromne pole manewru i można poprzez nią wyrazić siebie.

Mam słabość do…

Butów i okularów

W mojej szafie jest za dużo…

Butów i spodni

Inspiruje mnie styl…

Otaczających mnie ludzi

Ikoną mody jest dla mnie…

Nie mam ikony mody

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Nie zamieniłabym się, chętnie przygarnęłabym kilka rzeczy od moich koleżanek.

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Acne studio

fot. ONS.pl

Ciuch, który darzę sentymentem…

Długi sweter od Łukasz Jemioła, idealny na gorszy dzień.

Moje modowe motto to…

Wygoda.

Moja modowa zbrodnia…

Oj...Było ich bardzo dużo i przyznaje się bez bicia.

Zawsze chciałam założyć, ale nigdy się nie odważyłam…

Raczej zbieram się na odwagę a potem żałuję.

Najmodniejsze miasto to według mnie…

Los Angeles i Londyn.

Najwspanialsza rzecz, którą mam w szafie…

Ponadczasowy gruby golf Ralfa Laurena

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Telefon

Kocham…

Naturę.

Nie znoszę...

Kłamstwa, sztuczności.

Moja aktualna obsesja…

Golfy

Wiosną 2016 w mojej szafie musi znaleźć się…

Jeszcze daleko do wiosny…spodnie typu szwedy (mam już trzy pary w szafie)

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Że zawsze kiedy czytam te przesłuchania wydawało mi się że łatwo będzie na nie odpowiedzieć jednak wcale tak nie jest ;)

Reklama

Zobacz modne hity z wyprzedaży:



14 rzeczy, które chcemy kupić na wyprzedażach21 rzeczy z wyprzedaży, które będą modne wiosnąHity z pierwszych dni wyprzedaży!